조선 중기 불전부터 근대한옥까지…독특한 양식 보여주는 건축물 국가유산 된다

독특한 건축 구조를 지닌 조선 중기 불전과 조선시대 묘제 문화를 보여주는 제사용 건물, 근대 생활 양식이 반영된 한옥 등 각 시대 건축적 특징을 간직한 건축물들이 국가유산이 된다.

국가유산청은 ‘금산 신안사 대광전(錦山 身安寺 大光殿)’을 보물로 지정할 계획이라고 3일 예고했다. 신안사 대광전은 정면 5칸, 측면 3칸 규모 건물로 건립연대에 대한 명확한 기록은 없다. 앞서 2007년 해체수리 공사 시 발견한 상량문을 통해 중창(다시 지음, 1638년)과 중수(대대적인 보수, 1840년)가 확인됐다. 2023년 건물을 이루는 기둥, 보 등 주요 부재의 연륜(나이테) 연대를 분석한 결과, 1583년 부재가 여럿 확인되면서 조선 중기인 16세기에 처음 지어진 것으로 파악됐다.

신안사 대광전은 비로자나불을 본존으로 약사여래·석가여래불을 함께 모신 불전으로, 곳곳에 독특한 구조가 남아 있다. 대광전은 정면 5칸, 측면 3칸의 다포계 맞배지붕 건물이다. 맞배지붕은 지붕면이 앞뒤로만 경사를 이루는 단순한 형태인데, 이 건물은 측면과 모서리에도 공포를 배치한 점이 특징이다. 공포는 지붕의 무게를 받치고 분산하기 위해 기둥 위에 짜 올린 목조 구조물이다.

내부 구조도 독특하다. 가운데 어칸(御間·기둥과 기둥 사이를 나누는 기본 단위인 칸 가운데 정중앙의 공간)은 대들보 위에 짧은 동자기둥을 세워 중보를 받치는 방식인데, 이는 주로 팔작지붕 건물에서 나타나는 방식이다. 반면 좌우 협칸은 내부의 높은 기둥이 중보까지 이어지는 형태여서 한 건물 안에 서로 다른 가구(架構·기둥과 보 등을 짜 맞춰 건물을 받치는 구조) 방식이 함께 쓰였다. 맞배지붕을 보강하기 위한 부재가 곡선이 아니라 직선으로 구성된 점도 드문 사례로 평가된다.

국가유산청은 “16∼17세기 초 불전의 건축적 특징을 잘 보여주면서도 독특한 가구 양식을 지녀 역사적·학술 가치가 높다”고 설명했다.

이와 함께 국가유산청은 경북 포항시에 있는 ‘포항 여강이씨 달전재사’를 국가민속문화유산으로 지정할 계획이라고 밝혔다. 달전재사는 조선시대 성리학자인 회재 이언적(1491∼1553)과 그 일가의 묘소를 관리하고 제사를 지내기 위해 조성한 건축물이다. 승려들이 묘역을 지키며 생활하던 작은 암자에서 시작됐으나 1754년 옥성루와 양익실(兩翼室), 고사(庫舍) 등 건물을 증축하면서 지금의 모습을 갖췄다.

불교적 색채를 지닌 묘역 관리 시설이 문중 중심의 유교적 제사 공간으로 변화한 과정을 보여준다는 점에서 가치가 인정됐다. 국가유산청은 “조선시대 묘제 문화의 변천과 영남 지역 재사 건축의 특징을 집약하고 있어 국가유산으로 체계적으로 보호할 가치가 있다”고 말했다.

전북 임실 성가리의 한옥도 국가유산이 된다. 이날 국가등록문화유산으로 등록 예고한 ‘임실 성가리 근대한옥’은 1939년 건립된 건물로, 전통 한옥과는 다른 근대한옥의 특징을 잘 보여준다. 근대한옥은 근대 이후의 건축·생활 양식이 반영돼 평면과 실, 공간구조가 변화된 한옥을 뜻한다.

성가리 한옥은 2중 서까래가 독특한 지붕 구조를 이루고 아치형 창호, 꽃 모양 철제 장식, 실내 붙박이 가구 등 독특한 부분이 많아 건축사적으로 의미가 있다. 국가유산청은 안채 지붕의 유리 창호, 안채 안방 벽장, 다락문 등을 유산의 가치를 지키기 위해 반드시 보존해야 할 ‘필수보존요소’로 권고했다.

국가유산청은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 국가유산위원회 심의 등을 거쳐 지정·등록 여부를 확정할 방침이다.