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부산 외국인 유학생 81% “계속 한국 살고 싶어”···문제는 ‘일자리’

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본문 요약

한국 체류를 원하는 부산 지역 외국인 유학생 중 81.7%가 부산 정착을 원한다는 조사 결과가 나왔다.

부산연구원은 이 같은 문제 해결을 위해 '취업 기반 고도화'와 '취업 서비스 고도화' 2대 전략을 제시했다.

취업 기반 고도화를 위해 '법무부·지자체 협력을 통한 맞춤형 비자 정책' '부산 RISE 사업과 연계한 대학 교육 품질 보장' '원스톱 취업 지원' 등을 구체적인 방안으로 제시했다.

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부산 외국인 유학생 81% “계속 한국 살고 싶어”···문제는 ‘일자리’

입력 2026.07.03 11:11

수정 2026.07.03 11:45

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  • 김준용 기자

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부산연구원의 외국인 유학생 취업 지원 2대 전략. 부산연구원 제공

부산연구원의 외국인 유학생 취업 지원 2대 전략. 부산연구원 제공

한국 체류를 희망하는 부산 지역 외국인 유학생 중 81.7%가 부산 정착을 원한다는 조사 결과가 나왔다.

부산연구원은 이 같은 내용을 담은 BDI 정책포커스(제452호) ‘유치를 넘어 정착으로 : 부산 외국인 유학생 취업 지원 전략’을 3일 발간했다.

보고서에 따르면 지난 10년간 부산의 외국인 유학생 수는 7834명에서 2만3454명으로 늘었다. 전체 응답자 400명 중 56.0%는 졸업 이후에도 한국 체류를 희망했다. 이 중 81.7%는 부산에 남기를 원한다고 응답했다. 졸업 후 계획으로는 취업(74.1%), 진학(21.9%), 창업(3.6%) 순으로 높았다.

부산 지역 기업 중 25.6%는 전문기술 확보 등을 이유로 유학생 채용을 원한다고 응답했다. 하지만 복잡한 비자 취득 절차(42.2%)와 일자리 정보 부족(21.1%) 등이 장벽인 것으로 나타났다.

부산연구원은 이 같은 문제 해결을 위해 ‘취업 기반 고도화’와 ‘취업 서비스 고도화’ 2대 전략을 제시했다.

취업 기반 고도화를 위해 ‘법무부·지자체 협력을 통한 맞춤형 비자 정책’, ‘부산 RISE 사업과 연계한 대학 교육 품질 보장’, ‘원스톱 취업 지원’ 등을 구체적인 방안으로 제시했다.

취업 서비스 고도화 방안으로는 ‘학기 중 전공 연계 현장실습’, ‘전용 온라인 채용관 신설’, ‘우수 채용기업 대상 친화 기업 인증제 도입’이 강조됐다.

이요바 부산연구원 연구위원은 “외국인 유학생이 지역 사회 핵심 인재로 정착할 수 있도록 비자 문제 해결과 맞춤형 취업 서비스가 뒷받침되어야 한다”고 말했다.

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