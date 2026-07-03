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‘벤츠 배터리 허위 정보’ 집단분쟁조정 절차 개시

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본문 요약

메르세데스벤츠코리아의 차량 배터리 정보 허위 설명과 관련해 집단분쟁조정 절차가 시작된다.

위원회는 전날 심의를 거쳐, 피해를 입은 소비자 수가 50명 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 같아 소비자기본법과 그 시행령에 따른 집단분쟁조정 절차 개시 요건을 갖췄다고 판단했다.

2023년 6월8일부터 2024년 8월12일까지 벤츠코리아 딜러사를 통해 CATL 제품이 탑재된 것으로 안내받고 차량을 구매한 소비자들은 계약서 등 관련 서류를 준비해 소비자원 홈페이지에서 조정 절차에 참여할 수 있다.

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‘벤츠 배터리 허위 정보’ 집단분쟁조정 절차 개시

입력 2026.07.03 11:16

  • 정대연 기자

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집단분쟁조정 사건 처리 절차도. 한국소비자원 제공

집단분쟁조정 사건 처리 절차도. 한국소비자원 제공

메르세데스벤츠코리아의 차량 배터리 정보 허위 설명과 관련해 집단분쟁조정 절차가 시작된다.

한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 벤츠코리아 관련 집단분쟁조정 신청에 대해 조정 절차를 개시하기로 결정했다고 3일 밝혔다. 앞서 소비자 53명은 벤츠코리아가 2023년 6월부터 수입·판매한 EQE 350+, EQE 350 4MATIC, EQE 53 4MATIC+, EQE 500 4MATIC SUV 차량에 실제로는 파라시스 배터리 셀이 탑재됐음에도 CATL 배터리 셀이 탑재된 것으로 설명하고 판매했다며 손해배상을 요구했다. 위원회는 전날 심의를 거쳐, 피해를 입은 소비자 수가 50명 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 같아 소비자기본법과 그 시행령에 따른 집단분쟁조정 절차 개시 요건을 갖췄다고 판단했다.

2023년 6월8일부터 2024년 8월12일까지 벤츠코리아 딜러사를 통해 CATL 제품이 탑재된 것으로 안내받고 차량을 구매한 소비자들은 계약서 등 관련 서류를 준비해 소비자원 홈페이지에서 조정 절차에 참여할 수 있다. 소비자원은 홈페이지와 일간신문을 통해 14일 이상 조정 절차 개시를 공고하고 소비자의 참여 신청을 추가로 받는다. 소비자기본법에 따라 최장 90일 이내에 조정 결정을 마칠 예정이다.

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