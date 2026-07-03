명품 운동화나 한정판 패션 브랜드 이야기가 아니다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 공식 유니폼이 출시 직후 잇따라 품절되며 전 세계 축구팬과 패션 소비자들의 관심을 한몸에 받고 있다. 브라질·멕시코·미국 등 인기 대표팀 유니폼은 공식 온라인몰에서 품절 대기 재입고가 반복됐고, 일본에서는 대표팀 원정 유니폼을 구하기 위해 오픈런까지 이어졌다.

올해 월드컵 유니폼이 경기복이 아닌 ‘패션 아이템’으로 주목받는데는 그만한 이유가 있다. 바로 각 나라들이 ‘영혼을 갈아넣어’ 만든 디자인 때문이다. 자국의 역사, 문화, 예술을 디자인에 녹여내며 그 어느 때보다 공을 들였다. 오스트리아는 빈 카페의 대리석 테이블을, 노르웨이는 바이킹 시대의 룬(Rune) 문자를, 프랑스는 자유의 여신상을, 멕시코는 아즈텍 문명을 유니폼에 담았다. 국가의 정체성을 상징하는 문화유산을 경기복에 입히면서 유니폼은 이제 선수들이 입는 스포츠웨어를 넘어 한 나라를 알리는 ‘움직이는 국가 브랜드’로 진화하고 있다는 평가가 나온다.

오스트리아 유니폼은 명품 디자인을 연상시킨다는 평가를 받고 있다. 오스트리아는 스페인과의 16강전에서 흰색 원정 유니폼을 착용했는데, 전체 디자인은 빈의 전통 커피하우스에서 볼 수 있는 대리석 테이블에서 영감을 얻었다. 커피하우스는 오스트리아 문화의 상징으로, 유네스코 무형문화유산에도 등재돼 있다. 클래식한 대리석 무늬를 현대적인 그래픽으로 풀어내면서 팬들 사이에서는 “축구 유니폼보다 패션 브랜드 제품 같다”, “가방이나 파우치로 출시해도 될 디자인”이라는 반응이 이어졌다.

노르웨이는 등번호 디자인으로 화제를 모았다. 흰색 서드 유니폼에는 바이킹 시대 이전 북유럽에서 사용되던 룬 문자를 현대적으로 재해석한 서체를 적용했다. 단순히 번호를 표시하는 것을 넘어 북유럽 문화유산을 표현한 것이다. 다만 독특한 디자인 때문에 “예쁘다”, “북유럽 감성이 살아 있다”는 호평을 받았다. 다만 “등번호가 잘 보이지 않는다”는 의견도 보였다.

홈 유니폼 역시 국가 정체성을 적극 반영했다. 유니폼 전면에는 노르웨이 국기를 형상화한 십자가 디자인과 함께, 세계문화유산인 우르네스 목조교회의 전통 문양과 바이킹 문화에서 착안한 노르딕 매듭무늬가 적용됐다.

공동 개최국인 멕시코는 이번 대회에서 가장 인기를 모은 유니폼 가운데 하나로 꼽힌다. 초록색 홈 유니폼에는 고대 아즈텍 문명의 상징인 태양석과 독수리 전사 갑옷 문양을 현대적으로 재해석한 패턴을 넣었다. 멕시코 축구의 전통과 선조들의 문화유산을 동시에 표현한 디자인으로, 해외 디자인 전문 매체들은 이번 월드컵 최고의 유니폼 가운데 하나로 선정했다.

캐나다는 검은색 원정 유니폼에 캐나다의 상징인 단풍잎을 기하학적으로 재해석한 패턴을 적용했다. 밤하늘을 연상시키는 검은 바탕 위에 별처럼 흩뿌려진 단풍잎 무늬는 캐나다 북부의 오로라와 광활한 자연을 표현한 것으로, 국가 정체성을 현대적인 그래픽으로 풀어냈다는 평가를 받았다.

프랑스는 개최국 미국과의 역사적 인연을 디자인으로 풀어냈다. 프랑스를 상징하는 푸른색을 바탕으로 자유의 여신상의 디테일과 상징성을 디자인에 녹여냈다. 자유의 여신상은 프랑스가 19세기 미국에 선물한 상징물이다. 프랑스축구협회는 이 색상을 통해 양국의 우정을 표현했다고 설명했다. 유니폼 안쪽에는 “우리의 차이가 우리를 하나로 만든다”라는 문구도 새겨졌다.

벨기에는 자국을 대표하는 초현실주의 화가 르네 마그리트에게 헌사를 보냈다. 원정 유니폼에는 그의 작품 <공기의 목소리>>에 등장하는 구체 모양을 추상적으로 녹여냈으며, 목 안쪽에는 대표작 <이것은 파이프가 아니다>를 패러디한 “이것은 유니폼이 아니다(Ceci n‘est pas un maillot)”라는 문구를 넣어 팬들의 웃음을 자아냈다.

우루과이는 세계 최초 월드컵 우승국이라는 역사성을 강조했다. 남색 원정 유니폼은 원주민의 갑옷과 전사의 이미지를 현대적으로 재해석해 “우승 트로피를 다시 지켜내겠다는 의지”를 표현했다는 평가를 받았다.

이 밖에도 모로코는 전통 자수 문양을 현대적인 스포츠웨어에 접목했고, 가나는 아프리카 민속 설화에서 착안한 거미줄 패턴을 홈 유니폼에 적용하는 등 각국은 저마다의 문화유산을 디자인에 녹여냈다.

일본은 패션을 접목했다. 세계적인 디자이너 요지 야마모토와 협업해 제작했다. 흰색 바탕 위에 12개의 서로 다른 색 줄무늬를 넣었는데, 11개는 그라운드 위 선수들을, 나머지 1개는 팬들을 의미한다. 중앙의 붉은 줄은 일본 국기의 태양을 상징하며, 전체 디자인은 야구 유니폼을 연상시키는 미니멀한 감성을 담았다. 공개 직후 품절 사태가 이어졌다.

스포츠 마케팅 업계는 이번 월드컵을 계기로 유니폼의 역할이 크게 달라졌다고 분석한다. 과거에는 국기 색상을 활용해 국가를 구분하는 데 초점을 맞췄다면, 이제는 유니폼 자체가 국가의 역사와 예술, 관광, 문화유산을 전 세계에 알리는 ‘움직이는 문화 콘텐츠’로 진화하고 있다는 것이다. 유로뉴스(는 “올해는 48개국이 문화적 스토리텔링에 전력을 쏟으면서 최고의 유니폼을 고르기가 그 어느 때보다 어려워졌다”며 “축구 자체만큼이나 유니폼을 둘러싼 논쟁도 월드컵의 또 다른 볼거리”라고 했다.