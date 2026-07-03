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해군 3600t급 신형 잠수함 2번함 함명 ‘서희함’…호위함 5번함은 ‘평택함’

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본문 요약

2028년에 해군에 배치될 예정인 3600t급 최신형 잠수함 2번함이 외교 담판으로 거란의 침략을 막아낸 고려 시대의 재상 서희의 이름을 갖게 됐다.

해군은 "명재상 서희의 탁월한 군사·외교적 업적과 국난 극복의 정신이 해양 수호의 핵심 전력인 잠수함의 함명으로 적합하다고 판단했다"고 했다.

해군은 또 3600t급 신형 호위함 5번함의 이름은 이 호위함이 배치될 2함대의 소재지인 평택시를 따 '평택함'으로 정했다.

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해군 3600t급 신형 잠수함 2번함 함명 ‘서희함’…호위함 5번함은 ‘평택함’

입력 2026.07.03 11:28

  • 김병관 기자

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지난달 4~5일 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함과 호위함 대전함, 캐나다 해군 잠수함 코너브룩함과 호위함 오타와함이 전술기동을 하고 있다. 왼쪽부터 도산안창호함, 대전함. 해군 제공.

지난달 4~5일 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함과 호위함 대전함, 캐나다 해군 잠수함 코너브룩함과 호위함 오타와함이 전술기동을 하고 있다. 왼쪽부터 도산안창호함, 대전함. 해군 제공.

2028년에 해군에 배치될 예정인 3600t급 최신형 잠수함 2번함이 외교 담판으로 거란의 침략을 막아낸 고려 시대의 재상 서희의 이름을 갖게 됐다.

해군은 해군본부 함명제정위원회를 통해 장영실함급 잠수함인 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함의 함명을 ‘서희함’으로 제정했다고 3일 밝혔다.

서희는 거란이 대군을 이끌고 고려를 침공하자 외교 담판으로 이를 막아내고 강동 6주를 얻어낸 인물이다. 해군은 “명재상 서희의 탁월한 군사·외교적 업적과 국난 극복의 정신이 해양 수호의 핵심 전력인 잠수함의 함명으로 적합하다고 판단했다”고 했다.

해군은 또 3600t급 신형 호위함 5번함의 이름은 이 호위함이 배치될 2함대의 소재지인 평택시를 따 ‘평택함’으로 정했다. 해군은 “서해 수호의 핵심 해군기지 소재지로서의 안보적 상징성을 고려하여 이같이 결정했다”고 했다. 평택함은 2007년 태안 기름유출 방재, 2010년 천안함 구조·인양 작전, 2014년 세월호 참사 실종자 구조 등에 투입됐다가 2016년 12월 퇴역한 구조함의 이름이었기도 하다.

해군 함정의 이름은 역사적 사실, 군 연관성, 국민 인지도, 기존 함명과의 연계성 등을 고려해 진수식 이전 해군본부 함명제정위원회를 통해 제정된다.

잠수함의 함명은 군사력·해양력·과학기술 발전 및 외세항쟁·독립운동 등에 기여해 국민적 존경을 받는 인물을 선정하고 있으며, 호위함 함명은 특별·광역시 및 도, 도청 소재지 및 중·소 도시의 이름으로 선정하고 있다. 서희함과 평택함은 현재 건조 중으로, 각각 2028년과 2027년에 해군으로 인도될 예정이다.

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