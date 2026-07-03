“밀폐 장소 내 발화 위험물질 정보, 사전 공유 없이 진압”···완도소방관 순직 사고 원인 규명

지난 4월 전남 완도 저온창고 화재 현장에서 소방관 2명이 순직한 사고는 폭발 위험이 큰 화재 현장에 대한 정보가 진압 대원들한테 사전에 공유되지 않은 것이 주요인으로 분석됐다. 현장 지휘와 대응 체계의 미흡, 우레탄폼 등 특수화재에 대한 표준작전절차 부재도 사고를 키운 원인으로 조사됐다.

소방청은 3일 외부 전문가와 소방노조 관계자 등이 참여해 4월20일부터 5월19일까지 약 한 달간 실시한 소방합동조사단 조사 결과와 재발방지 대책을 발표했다.

앞서 지난 4월12일 완도군 한 수산물 저온창고 화재 현장에서 진화 작업을 하던 고 박승원 소방경·노태영 소방교가 화염에 고립돼 숨진 채 발견됐다.

합동조사단 조사 결과 화재는 저온창고에서 작업자가 LP가스 토치로 바닥 에폭시를 제거하던 중 발생한 불티가 벽면 강판 후면의 우레탄 폼에 옮겨붙으면서 시작됐다.

해당 저온창고는 층고가 약 6.4m인 반면 출입구 높이는 약 3m로 낮고, 내부는 별도의 창문이나 개구부가 없는 밀폐 구조였다. 이로 인해 벽면 우레탄 폼의 열분해 과정에서 발생한 가연성 가스가 외부로 배출되지 못한 채 천장부에 축적된 것으로 분석됐다. 이후 강판 후면을 따라 확산된 화염이 축적된 가연성 가스에 착화돼 화재가스발화(FGI·연소생성물에 포함된 가연성 가스가 분포돼 모든 연기 영역에서 급격히 폭발하는 현상)가 급격히 발생한 것으로 추정된다.

신고를 받고 출동한 소방대는 벽면 강판을 절단하고 화점을 탐색하는 등 내부 공격 중심의 진압 작전을 펼쳤다. 이 과정에서 천장 왼쪽 구석에서 화염이 확인되면서 대원들에게 퇴출 지시가 내려졌고, 이에 따라 내부에 있던 대원 7명 가운데 5명은 탈출했지만 2명의 소방관은 빠져나오지 못하고 순직했다.

조사단은 순직 사고의 원인으로 화재 건축물의 위험정보, 특히 우레탄 폼 마감 등에 대한 정보 부족과 이에 대한 출동대 전파가 제대로 이뤄지지 않았다고 봤다. 또 지휘권 이양 절차 생략과 상황평가·전략·전술 결정 미흡, 우레탄폼 등 특수화재에 대한 표준작전절차(SOP) 부재, 신속동료구조팀(RIT) 운영 미흡, 열화상카메라 등 안전장비 관리 부실, 위험지역 내 소방관 직접 투입에 따른 인력 의존 심화, 펌프차 진압대원 부족 등도 사고를 키운 요인으로 지적했다.

소방청은 조사 결과를 토대로 재발방지 대책을 마련했다. 재난현장의 위험정보와 전략·전술 정보가 출동대에 실시간으로 제공될 수 있도록 119상황관제시스템을 개선한다. 현장지휘 체계도 강화한다. 현장지휘관 보직자를 대상으로 집중 교육을 실시하고, 우레탄 폼과 샌드위치패널 등 고위험 특수화재의 위험성에 대한 교육을 확대한다. 또 선착대장과 지휘팀장이 현장 도착 즉시 지휘권을 명확히 선언하고, 상황평가와 전략·전술 결정을 체계적으로 수행할 수 있도록 표준절차를 보완할 방침이다.

아울러 위험지역 내 소방관 직접 투입을 최소화하기 위해 무인소방로봇 등 현장 적응성이 높은 첨단장비 보급을 확대하고, 장비 성능 고도화도 병행한다.

최용철 소방청장 직무대행은 “이번 합동조사 결과를 토대로 같은 사고가 반복되지 않도록 즉시 개선할 수 있는 사항부터 차근차근 보완하고, 중장기 과제에 대해서도 각고의 노력을 다하겠다”고 말했다.