민주당, ‘5·18 폄훼 배재고 징계 과도’ 주장에 “조롱과 혐오도 표현의 자유냐”

더불어민주당은 고교야구대회에서 광주제일고를 향해 5·18 폄훼 발언을 한 배재고 야구부에 대한 징계 수위가 과도하다는 국민의힘 일각의 주장에 대해 3일 “조롱과 혐오, 폭력도 표현의 자유라고 주장하는 것”이라며 비판했다.

한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “아직도 이렇게 5·18을 폄훼하고 5·18 이야기를 하고 있는 게 참 마음이 아린다”며 “진보 보수를 떠나서 그냥 인간이라면 이런 걸 가지고 장난치고 폄훼하고 그러면 안 된다”고 말했다.

강준현 민주당 수석대변인도 최고위원회의 후 기자들과 만나 ‘배재고 징계 처분이 과도하다는 의견에 대해서 논의한 바 있느냐’는 질문에 “징계 처분과 관련해 내부적으로 논의된 바는 없다”며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 “요즘 국민의힘과 일부 극우 유튜버들이 배재고 야구부원들의 조롱 구호에 대해 표현의 자유라고 주장했다”며 “그건 조롱과 혐오, 폭력도 표현의 자유라고 주장하는 것과 같다”고 말했다.

강 수석대변인은 “지금 상황은 정치권 잘못이 크다고 본다”며 “교육 현장에선 역사 교육 프로그램이 안 되고 있지 않나 하는 문제의식도 있고, 정치부터 바꿔야겠다”고 말했다.

민주당은 전날 서면 브리핑에서도 “고교 야구는 공교육의 연장선에 있는 교육 현장”이라며 “민주사회의 기본 소양을 배워야 할 교육의 장에서 상대방에 대한 폭력에 가까운 혐오와 차별 발언을 자유라는 이름으로 허용하는 것은 방치이자 방조”라고 비판했다.

문정복 최고위원은 이날 최고위에서 “배재고의 5·18 조롱 사태는 왜곡된 역사 인식이 교육 현장 주변에 방치되어 온 현실과 무관하지 않다”며 “언론 보도에 따르면 배재고는 지난해까지 리박스쿨 교재로 활용된 도서를 다수 보유한 사실이 확인됐다”고 말했다.

문 최고위원은 “심지어 불과 며칠 전까지는 배재고 전자도서관이 5·18 북한군 개입설이라는 허위 사실을 퍼뜨려 실형이 확정된 지만원씨의 역사 왜곡 도서들까지 학생들이 접근할 수 있는 상태였다”며 “교육 당국은 학교와 공공도서관에 남아있는 역사 왜곡 자료를 전수 점검해야 한다”고 주장했다.