미 국무부, 중국보다 하루 늦게 미·중 외교장관 통화 사실 공개…대만 언급은 없어

미국 국무부가 미·중 외교장관이 통화한 사실을 중국 외교부보다 하루 늦게 밝혔다. 미국 국무부는 중국 측이 밝힌 “대만 문제를 신중히 처리하라”는 발언은 전하지 않았다.

미국 국무부는 2일(현지시간) 웹사이트에 올린 토미 피고트 대변인 명의 성명에서 “마코 루비오 국무장관은 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과 통화해 도널드 트럼프 대통령이 기틀을 마련한 공정과 호헤 원칙에 바탕을 둔건설적 전략·안정관계를 구축하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

미국 국무부 성명은 중국 외교부가 올린 시점보다 하루 늦게 공개됐으며 해당 문장이 내용의 전부다. 두 장관의 통화 일시나 왕 부장이 전한 내용 등은 담기지 않았다.

중 외교부는 1일 웹사이트에 올린 성명에서 왕 부장이 지난달 30일 루비오 장관과의 통화하며 “건설적 전략·안정 관계 구축은 단순한 구호가 아니라 행동과 상호 이해, 지속적 노력을 필요로 한다”며 “대만 문제는 상황 전체에 영향을 미치니, 미국이 최대한 신중하게 처리하기를 희망한다”고 말했다고 전했다.

중국 외교부 역시 루비오 장관의 발언은 따로 상세히 전하지 않았다. 두 외교장관이 통화가 긍정적이고 건설적이었다고 평가했으며, 양국 정상 간 합의를 이행하기 위해 유연한 소통을 지속해 나가기로 했다고만 밝혔다. 두 장관의 통화가 미·중 어느 쪽의 요청으로 이뤄진 것인지도 공개하지 않았다.

왕 부장과 루비오 장관의 통화는 미국이 지난달 들어 다양한 대중국 기술 견제를 단행한 가운데 이뤄졌다. 베이징 외교가에 따르면 시진핑 중국 국가주석은 지난 5월 트럼프 대통령과의 정상회담에서 대만 문제와 일본에 대한 불만을 강하게 터뜨리며 정상회담의 주된 의제로 제기했다고 알려져 있다.

중국은 현재 미국의 동맹국인 일본과 필리핀이 대만의 배타적 경제수역(EEZ)이 포함될 수 있는 구역을 대상으로 해양 경계 획정 협상을 벌이고 있는 것을 연일 비판하고 있다.