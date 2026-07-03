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경북 예천서 구제역 발생···인접 6개 시·군 ‘심각’ 단계 상향

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경북 예천의 돼지와 소 농장에서 구제역이 발생했다.

경북지역에서 구제역이 발생한 것은 2015년 3월31일 이후 11년 만이다.

3일 경북도에 따르면, 예천군 돼지농장 1곳과 해당 농장 주변 500m 이내 소 농장 5곳에서 구제역이 확인됐다.

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경북 예천서 구제역 발생···인접 6개 시·군 ‘심각’ 단계 상향

입력 2026.07.03 13:09

  • 백경열 기자

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경북에서 구제역 확산을 막기 위한 방역 작업이 이뤄지고 있다. 경북도 제공

경북에서 구제역 확산을 막기 위한 방역 작업이 이뤄지고 있다. 경북도 제공

경북 예천의 돼지와 소 농장에서 구제역이 발생했다. 경북지역에서 구제역이 발생한 것은 2015년 3월31일 이후 11년 만이다.

3일 경북도에 따르면, 예천군 돼지농장 1곳과 해당 농장 주변 500m 이내 소 농장 5곳에서 구제역이 확인됐다. 돼지 14마리와 소 24마리에서 구제역 항원 양성 반응이 나왔다.

방역당국은 구제역을 확인한 후 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생 농장에 출입하는 사람과 차량 등을 전면 통제했다. 또한 추가 확산을 막기 위해 해당 농장의 구제역 발생 개체를 긴급 처분하고, 농장 진입로 및 주요 길목에 긴급 이동통제초소를 설치했다.

예천 및 인접 6개 시·군(안동·영주·상주·문경·의성·충북 단양)의 위기 경보는 최고 수준인 ‘심각’ 단계로, 그 외 지역은 ‘주의’ 단계로 격상했다.

당국은 예천과 인접 시·군의 우제류, 관련 종사자 및 축산차량을 대상으로 3일 오전 10시부터 48시간 동안 일시 이동중지 조처를 내렸다. 또 우제류 전체에 대한 긴급 백신접종을 실시하는 등 고강도 차단 방역 조치에 나섰다.

경북에서는 농장 1만6536호에서 소 74만5000마리, 농장 582호에서 돼지 140만1000마리를 사육 중이다. 소는 전국에서 사육 두수가 가장 많고, 돼지는 사육 규모가 전국 4위 수준이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “예천 및 인근 시·군 축산농가에서는 농장 내·외부 소독, 외부인 및 차량 출입 금지 등 최고 수준의 차단방역에 나서달라”며 “의심 증상을 발견하면 즉시 신고해주길 바란다”고 말했다.

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