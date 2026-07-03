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본문 요약

한성숙 국무총리는 3일 취임 후 첫 공개 현장 일정으로 장마철 홍수 대응 체계를 점검하며 "평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다"고 밝혔다.

한 총리는 "재난 대응은 하나의 정부로 움직여야 한다"며 "홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다. 각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응 체계로서 긴밀히 협력해 달라"고 밝혔다.

그는 "집중호우와 홍수 등 각종 재난으로부터 국민을 지키는 일은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "정부와 관계기관 모두가 '한 번 더 확인하고 한발 먼저 움직인다'는 자세로 올해 장마에 임해야 한다"고 당부했다.

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한성숙 “평년 아닌 최악 기준으로 장마 대비”…취임 첫 현장 일정

입력 2026.07.03 13:34

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이 대통령 지시 하루 만에…홍수 점검 현장 행보

한성숙 국무총리가 3일 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실에서 여름철 홍수 대책에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리가 3일 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실에서 여름철 홍수 대책에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리는 3일 취임 후 첫 공개 현장 일정으로 장마철 홍수 대응 체계를 점검하며 “평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다”고 밝혔다. 이재명 대통령이 전날 장마철 취약 시설에 대한 선제 점검을 지시한 지 하루 만에 재난 대응 현장을 직접 찾은 것이다.

한 총리는 이날 민방위복 차림으로 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실을 방문해 “정부는 이번 장마가 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다”며 이같이 밝혔다.

한 총리는 “기후위기 시대에는 과거의 경험이나 데이터가 맞지 않을 때가 있다”며 “재난 대응은 모자란 것보다 지나치게 준비해서 하는 것이 낫다. 작은 징후가 큰 위험으로 이어질 수 있다는 경각심을 갖고 선제적으로 대응해야 한다”고 말했다.

한 총리는 “재난 대응은 하나의 정부로 움직여야 한다”며 “홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다. 각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응 체계로서 긴밀히 협력해 달라”고 밝혔다.

그는 “집중호우와 홍수 등 각종 재난으로부터 국민을 지키는 일은 국가의 가장 기본적인 책무”라며 “정부와 관계기관 모두가 ‘한 번 더 확인하고 한발 먼저 움직인다’는 자세로 올해 장마에 임해야 한다”고 당부했다.

이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “국민 안전에 관해서는 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다”며 “산사태 위험지·반지하·노후 시설·공사 현장·빗물받이 같은 취약 시설에 대한 철저한 선제 점검에 나서 주시기 바란다”고 지시했다.

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