한성숙 “평년 아닌 최악 기준으로 장마 대비”…취임 첫 현장 일정

이 대통령 지시 하루 만에…홍수 점검 현장 행보

한성숙 국무총리는 3일 취임 후 첫 공개 현장 일정으로 장마철 홍수 대응 체계를 점검하며 “평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다”고 밝혔다. 이재명 대통령이 전날 장마철 취약 시설에 대한 선제 점검을 지시한 지 하루 만에 재난 대응 현장을 직접 찾은 것이다.

한 총리는 이날 민방위복 차림으로 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실을 방문해 “정부는 이번 장마가 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다”며 이같이 밝혔다.

한 총리는 “기후위기 시대에는 과거의 경험이나 데이터가 맞지 않을 때가 있다”며 “재난 대응은 모자란 것보다 지나치게 준비해서 하는 것이 낫다. 작은 징후가 큰 위험으로 이어질 수 있다는 경각심을 갖고 선제적으로 대응해야 한다”고 말했다.

한 총리는 “재난 대응은 하나의 정부로 움직여야 한다”며 “홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다. 각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응 체계로서 긴밀히 협력해 달라”고 밝혔다.

그는 “집중호우와 홍수 등 각종 재난으로부터 국민을 지키는 일은 국가의 가장 기본적인 책무”라며 “정부와 관계기관 모두가 ‘한 번 더 확인하고 한발 먼저 움직인다’는 자세로 올해 장마에 임해야 한다”고 당부했다.

이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “국민 안전에 관해서는 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다”며 “산사태 위험지·반지하·노후 시설·공사 현장·빗물받이 같은 취약 시설에 대한 철저한 선제 점검에 나서 주시기 바란다”고 지시했다.