[책과 삶]로프 타고 100m 나무 꼭대기에 오르다···목숨 건 생태학자의 거목 탐험기

수관층 연구하는 생태학자의 기록 삼나무, 편백나무, 자이언트세쿼이아까지 20년간 숲 속에서 “몽환적 아름다움” 나무 사이 여행하듯 읽기 좋은 책

나무 꼭대기를 여행하다

란융샹 지음 | 강영희 옮김

사계절 | 352쪽 | 2만6000원

“나는 저물녘의 미미한 빛줄기를 타고 천천히 하강하여 점점이 반짝이는 반딧불이의 빛 무리 속으로 잠겨들었다. 사방으로 쭉쭉 뻗은 대만편백나무들 사이로 짙푸른 하늘이 보이고, 그 한복판에는 낫처럼 휜 초승달이 처연히 빛나고 있었다. 몰려오는 피로와 경탄의 마음, 그리고 형언할 수 없는 당혹감이 뒤섞여 몽환적인 아름다움이 나를 감쌌다.”

저자는 수관층을 연구하는 생태학자다. 수관층이란 나무의 가장 윗부분인 수관이 모여 숲의 지붕을 이룬 곳을 말한다. 수관층 연구자는 세계적으로 많지 않은데, 수십 미터 혹은 100ｍ 이상의 거대한 나무에 올라 연구해야 하는 경우가 많아 과학적 지식과 더불어 전문적인 등반 기술도 필요하기 때문이다. 저자는 지난 20년간 대만과 미국을 오가며 로프를 타고 암벽을 오르듯 거대한 나무에 올랐다. 책에는 그가 직접 오르고 마주한 일곱 나무에 대한 이야기가 담겼다. 나무의 생태적 특성을 비롯해 수목 등반 기술에 대한 설명, 거대한 숲속에서 경험한 자연에 대한 상념까지 다양한 이야기가 저자와 동료들이 직접 찍은 사진과 함께 담겼다.

열대부터 냉대까지 다양한 기후대가 분포한 대만엔 해발 3000ｍ가 넘는 봉우리가 200여 개나 있다. 이 중엔 사람의 손길이 닿지 않아 원시림이라 불릴 만한 곳도 많다. 그가 대학 시절 경험한 치린산 편백나무숲도 그렇다. 저자는 처음 그곳을 찾았을 때를 기억하며 미야자키 하야오의 애니메이션 <모노노케 히메> 속 정령이 깃든 숲을 떠올린다. 원시적 산림에 대한 경탄도 잠시 연구를 위해 나무에 오르기 위한 작업들이 시작된다.

나무에 오르기 위해서는 먼저 ‘로프 시스템’을 설치해야 한다. 대형 새총을 이용해 나일론 줄을 나무 위로 던져 무게를 버틸 만한 가지에 걸어야 한다. 이때 조심해야 할 것은 이끼다. 지상에서 보기에 허벅지만큼 굵어 보이던 가지도 알고 보면 두터운 이끼에 쌓인 얇은 가지일 수 있기 때문이다. 바닥도 위험하다. 숲의 바닥이라고 생각하고 걸었던 땅이 사실은 서로 겹쳐진 채 공중에 떠 있는 고사목 위일 수도 있기 때문이다. 고사목 위를 덮은 이끼층을 걷다가 이끼층이 무너지며 그 위를 걷던 동료가 수 미터 아래 구덩이로 떨어진 일도 있다. 우여곡절을 겪고 오른 나무 위에서 연구를 위한 표본을 채취하고 그는 나무를 껴안아 본다. 오랜 시간을 견뎌낸 나무와 함께할 때 그는 “마치 시간을 끌어안는 것만 같”은 기분을 느낀다.

저자는 스스로를 “가문비나무 덕후”라 부른다. 가문비나무는 식물계, 구과식물문, 구과식물강, 구과목, 소나무과, 가문비나무속에 속한다. 이 속에는 대략 46종의 가문비나무가 포함돼 있다. 생존을 위해 저마다 발현되었을 나무의 고유한 특질들이 인간에겐 활용하기 좋은 ‘재료의 특성’ 정도로 여겨지기도 한다.

가볍고 유연한 성질의 가문비나무는 제1차 세계대전 중 미국 항공기의 주요 재료로 쓰였다. 오리건주의 시트카가문비나무는 이때 대량 벌목됐다. 당시를 기록한 몇몇 사진엔 ‘오리건의 가문비나무가 전쟁을 승리로 이끌 것 이다’라는 문구가 쓰여 있다. 가문비나무는 고가의 기타 재료로도 쓰이는데, 나무의 종류가 달라지면 음색도 달라져 엥겔만가문비나무의 공명은 현을 뜯을 때 더 잘 어울리고, 시트카가문비나무로 만든 기타는 깊고 울림이 있는 소리를 낸다고 한다. 은청가문비나무는 크리스마스 트리를 꾸밀 때 많이 사용된다. 잎이 은은한 푸른빛을 띠어 아름답기 때문인데, 이는 잎 표면을 감싸는 왁스층 덕분이다. 이 왁스층은 특정 파장의 빛과 열을 반사해 침엽 내부가 과열되는 것을 막고, 곤충과 미생물의 공격을 차단한다.

한곳에 뿌리내려 조용히 지내는 것 같지만, 치열하게 살아내는 나무들의 이야기도 전한다. 주로 미국 캘리포니아주 시에라네바다산맥의 국유림 등지에 분포한 자이언트세쿼이아는 기후 변화의 영향으로 심해진 이 지역의 산불을 견뎌내야 한다. 나무는 두꺼운 껍질을 층층이 쌓아 15㎝가 넘는 견고한 단열층을 형성한다. 이 단열층은 나무껍질 내부의 살아 있는 조직을 외부로부터 격리하는 역할을 해 산불 속에서도 나무의 생리 활동이 중단되지 않도록 한다.

생태학적인 설명이 간간이 곁들여져 있으나 어렵지 않게 쓰였다. 푸른 숲과 시원하게 뻗은 나무 사진과 함께 여행하는 기분으로 가볍게 읽을 만하다.