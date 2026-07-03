장마철 빨래 냄새 안 잡힌다면? 액체 대신 ‘분말 세제’가 답이다

땀과 피지로 옷이 쉽게 오염되는 여름철에는 액체 세제보다 분말 세제가 더 효과적일 수 있다는 전문가들의 조언이 나왔다.

다만 모든 빨래에 분말 세제가 더 좋은 것은 아니다. 세탁 전문가들은 오염 종류에 따라 액체 세제와 분말 세제를 구분해 사용하는 것이 가장 효과적이라고 설명한다.

일본 세탁 전문가 히라시마 리에는 최근 현지 생활 매체에 “여름에는 땀과 피지 오염이 많아지는 만큼 세척력이 높은 분말 세제의 장점이 커진다”고 소개했다.

분말 세제가 여름철 빨래에 유리한 이유는 약알칼리성 성분과 산소계 표백제를 함께 넣기 쉽기 때문이다. 사람의 땀, 피지, 음식물 얼룩 등 대부분의 생활 오염은 산성에 가까운 성질을 띠는데, 약알칼리성 세제는 이러한 오염을 중화하고 분해하는 데 효과적이다.

특히 분말 세제에는 산소계 표백제(과탄산나트륨 계열)와 다양한 효소를 고농도로 배합하기 쉬워 흰옷의 누런 얼룩이나 땀 냄새 제거에 상대적으로 유리한 것으로 알려져 있다. 독일 소비자시험기관 슈티프퉁 바렌테스트도 여러 세제 성능 평가에서 분말 세제가 흰옷 세탁과 얼룩 제거, 표백 성능에서 우수한 결과를 보였다고 밝혔다.

반면 액체 세제는 산소계 표백제를 장기간 안정적으로 유지하기 어려워 대부분 별도로 첨가하지 않는다. 대신 찬물에서도 잘 녹고 색깔 옷의 변색 위험이 적어 색상 의류나 섬세한 소재를 세탁할 때 적합하다. 영국 소비자단체 위치도 흰옷이나 심한 오염에는 분말 세제를, 색깔 옷과 기름 얼룩에는 액체 세제를 권장하고 있다.

여름철에는 땀과 피지가 제대로 제거되지 않으면 시간이 지나면서 산화돼 목이나 겨드랑이 부분이 누렇게 변하거나 냄새가 남기 쉽다. 전문가들은 흰 셔츠나 운동복처럼 오염이 심한 옷은 40℃ 안팎의 미지근한 물에 분말 세제를 충분히 녹여 일정 시간 담가둔 뒤 세탁하면 세척 효과를 높일 수 있다고 조언한다. 다만 의류의 세탁 표시를 반드시 확인해야 하며, 고온 세탁이 어려운 소재에는 적용하지 않는 것이 좋다.

반면 액체 세제는 찬물에서도 잘 녹고 색깔 옷의 변색 가능성이 적어 일상 세탁이나 기능성 의류, 섬세한 소재를 세탁할 때 적합하다. 기름 얼룩이 생겼을 때는 세탁 전에 액체 세제를 얼룩 부위에 직접 바르는 전처리에도 유리하다.

국내에서도 세제 제조사들은 비슷한 사용법을 권장한다. 땀과 찌든 때가 많은 세탁물은 세척력이 높은 제품을, 색상 보호가 필요한 의류는 액체 세제를 사용하는 것이 효과적이라고 안내하고 있다.