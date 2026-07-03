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본문 요약

한국토지주택공사 사장에 이성훈 청와대 국토교통비서관이 임명됐다.

현 정부 출범 이후에는 국토교통비서관으로 임명돼 청와대와 국토부 간 업무를 조율했다.

LH는 신임 사장이 부임하면서 정부의 공공주택 공급 정책에 속도가 붙을지 주목된다.

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LH 신임 사장에 이성훈 청와대 국토교통비서관…수장 공백 8개월만

입력 2026.07.03 14:13

수정 2026.07.03 14:19

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  • 유설희 기자

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이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장. LH 제공

이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장. LH 제공

한국토지주택공사(LH) 사장에 이성훈 청와대 국토교통비서관(53)이 임명됐다. 지난해 10월 이한준 전 사장이 면직된 지 8개월 만이다.

LH는 제7대 LH 사장으로 이 비서관이 임명됐다고 3일 밝혔다. 임기는 이날 시작해 2029년 7월까지다.

이 신임 사장은 충북 청주 출신으로 충북고, 고려대 토목환경공학과를 졸업했다. 1996년 기술고시에 합격해 공직에 입문했다. 국토교통부 부동산개발정책과장, 물류정책과장, 지역정책과장, 기술정책과장, 정책기획관 등을 거쳤다.

이재명 대통령이 경기도지사로 재직했던 2021년 경기도 건설국장으로 파견돼 근무하며 이 대통령과 인연을 맺었다. 현 정부 출범 이후에는 국토교통비서관으로 임명돼 청와대와 국토부 간 업무를 조율했다.

LH는 신임 사장이 부임하면서 정부의 공공주택 공급 정책에 속도가 붙을지 주목된다.

2030년까지 서울·수도권 135만 가구를 공급하겠다고 밝힌 지난해 9·7 대책 정부안 중에서 6만호를 민간이 아닌 LH가 직접 시행을 맡아 공급해야 한다. 또한 비아파트 공급 절벽을 해소하기 위해 서울·수도권에 2027년까지 매입임대주택(빌라, 다세대, 연립주택 등 비아파트를 정부가 사들이는 것) 9만호도 공급해야 한다.

신임 사장 취임을 계기로 LH 개혁 작업도 본격화할 전망이다. LH의 주택 공급 기능과 임대주택 관리·운영하는 기능을 분리하는 방향으로 조직 개편이 추진될 가능성이 높다.

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