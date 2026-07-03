여름 바다가 열린다···전남 해수욕장 52곳 10일부터 순차 개장

해수욕장마다 체험·즐길 거리도 풍성

전남광주통합특별시 해수욕장이 다음 주부터 차례대로 개장한다.

전남광주통합시는 “오는 10일부터 8월23일까지 12개 시·군 52개 해수욕장을 차례로 개장한다”고 3일 밝혔다.

장흥 수문해수욕장이 가장 먼저 문을 열고, 목포 외달도와 여수 만성리, 보성 율포솔밭, 완도 신지명사십리 등 지역 대표 해수욕장이 차례로 개장한다. 전남광주통합시는 해수욕장 이용객 60만 명 달성을 목표로 하고 있다.

72억원을 들여 샤워실과 화장실 등 노후시설을 정비하고 수질과 백사장 토양, 방사능 검사 결과를 공개하는 등 이용객이 안심하고 찾는 해수욕장 환경을 조성했다.

지난 1일에는 해수욕장을 운영하는 12개 시·군과 개장 전 최종 점검회의를 열어 준비 현황과 안전관리 대책, 이용객 편의 대책 등을 종합적으로 확인했다. 전남광주통합시는 인명사고 예방을 최우선 과제로 하고, 안전관리 인력 411명과 구조장비·안전시설 3400여 대를 현장에 배치한다.

소방·해양경찰·경찰 등 관계기관과 협조체계도 유지해 신속한 현장 대응에도 나선다. 개장 기간은 물론 폐장 후 2주까지 종합상황실을 운영하는 등 빈틈없는 안전관리에 나설 계획이다.

이용객이 편안하게 해수욕장을 즐기도록 바가지요금과 알박기 등 부당 관행도 집중적으로 관리한다. 파라솔과 평상 등 편의시설 사용요금을 사전 공개해 가격 투명성을 높이고, 장기간 무단 점유 시설물은 관련 규정에 따라 엄정 조치할 방침이다.

해양레저부터 문화행사, 갯벌 체험까지 지역 특색을 살린 해양관광 콘텐츠도 함께 즐길 수 있다. 여수 웅천과 완도 신지명사십리, 진도 가계 해수욕장에선 카약과 패들보드, 윈드서핑 등 해양레저스포츠를 체험할 수 있다. 고흥 남열해돋이해수욕장에선 오는 18~19일 전국서핑대회가 열린다.

체험과 문화행사도 풍성하다. 함평 돌머리의 맨손 고기잡기, 장흥 수문의 어린이 수상안전교실, 영광 가마미 썸머페스티벌, 완도 신지명사십리 플라잉보드쇼와 맨발걷기대회, 해남 송호 버스킹 공연 등 다양한 프로그램이 관광객을 맞이한다. 보성 율포솔밭과 무안 낙지공원 등에선 갯벌 체험도 즐길 수 있다..

박태건 전남광주통합시 섬해양정책과장은 “올여름 누구나 안심하고 해수욕을 즐기도록 안전한 운영에 최선을 다하겠다”며 “청정한 자연과 다양한 체험활동이 어우러진 통합특별시 해수욕장에서 소중한 여름 추억을 만들길 바란다”고 말했다.