경기도, 광역지자체 첫 ‘공공동물병원’ 세운다

경기도가 반려동물 진료비 부담을 줄이기 위해 광역단체 중 처음으로 공공동물병원 설립을 추진한다.

도는 비용편익 분석 등 경제성과 사회적 타당성을 검토하는 내용의 ‘도립동물병원 기본구상 및 타당성 조사’ 용역을 진행한다고 3일 밝혔다. 소요 경비는 2억원으로, 용역은 내년 5월까지 진행된다.

이후 도는 업무영역, 진료범위, 진료비 등에 대한 기본구상안을 마련한 후 남부와 북부지역에 1곳 이상씩 후보지를 선정할 계획이다.

도는 후보지 선정과 관련해 “민간의 이권을 침해하지 않고 동물의료 혜택을 포괄적으로 받을 수 있는 장소를 순위별로 추천할 방침”이라고 설명했다.

경기도의회도 힘을 보탠다. 최종현(더불어민주당·수원7) 의원은 “반려동물은 현대인의 고독, 심리적 안정 등을 해결하는 가족으로 역할하고 있지만 진료비 부담에 따른 어려움이 많아 공공영역의 동물의료정책 필요성이 대두된다”고 말했다.

최 의원은 오는 9월 임시회에 ‘경기도립병원 설치 및 운영 조례안’을 발의할 계획이다. 조례안에는 도지사가 도립동물병원을 설치해 반려동물 진료체계 표준을 구축하는 내용과 예방·교육·연구·진료 기능을 포함한 통합진료기관으로 운영하는 내용이 담길 것으로 알려졌다.