‘스타벅스 구호’ 배재고 야구부, 6일 광주제일고 방문 사과…5·18 묘역 참배 예정

고교 야구 경기 중 부적절한 응원 구호로 5·18민주화운동을 조롱했다는 논란을 일으킨 배재고등학교 야구부 학생들이 오는 6일 경기 상대팀인 광주제일고등학교를 방문해 사과하기로 했다.

3일 광주시교육청과 서울시교육청 등에 따르면 배재고 야구부 학생 선수들과 지도자·교직원·학부모 등 80여명이 오는 6일 오후 3시 광주제일고를 방문할 예정이다.

배재고 방문단은 먼저 광주제일고 학생 선수와 지도자들을 만나 사과한 뒤, 함께 국립 5·18 민주묘지를 참배하기로 했다.

앞서 이효준 배재고 교장은 지난 1일 서울시교육청을 통해 광주제일고 방문 의사를 전달했으나, 광주제일고 측은 학생들의 심리적 안정이 필요한 점과 시험기간인 점을 고려해 당일 방문은 재고해 달라고 답한 바 있다.

서울시교육청은 이후 배재고 측이 진심 어린 사과 의사를 지속해 표명했고, 광주제일고 측이 이를 수용하면서 방문 계획이 정해졌다고 밝혔다. 광주제일고 측은 배재고 선수들이 잘못을 반성하고 새롭게 시작할 필요가 있다는 측면에서 사과 수용 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기 도중 배재고 학생들이 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등을 응원 구호로 외치며 논란이 일었다.

이는 지난달 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상케 하는 구호로, 배재고 학생들이 상대팀의 지역과 5·18민주화운동을 폄훼했다는 비판이 일었다.

이후 대한야구소프트볼협회는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열고 학생들의 행동이 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 했다며 배재고 야구부에 대해 ‘전국대회 6개월 출전 정지’ 징계 처분을 내렸다. 응원을 주도한 학생 2명은 학교 생활교육위원회에 회부됐다.

아울러 이번 사건을 계기로 야구부뿐만 아니라 배재고 전체 학생들을 대상으로 역사 및 인권교육, 차별·혐오 표현 방지 교육이 실시될 예정이라고 서울시교육청은 밝혔다.

김허중 서울시교육청 체육건강예술교육과장은 이날 용산 청사에서 연 브리핑에서 “(학생 선수들이) 어른들에게 떠밀려서 사과한다고는 전혀 생각하지 않는다”면서 “학교에서 파악한 바로는 잘못을 인지하고 있다”고 말했다.