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정청래 “민주당 밖 범민주진보세력과 통합·연대해야 정권 재창출”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 전 대표가 3일 "민주당 밖에 있는 범민주진보세력과 통합과 연대를 추구해야 한다"며 "그래야 총선도 승리하고 정권 재창출을 할 수 있다"고 말했다.

정 전 대표는 이날 페이스북에 "정권 재창출이 이재명 정부 성공의 마침표"라며 이같이 적었다.

정 전 대표는 이날 광주 국립5·18민주묘지 참배 후 "열사의 뜻을 이어받아 반드시 이재명 정부를 성공시키겠다"며 "이재명 정부를 성공시켜 더 좋은 민주주의, 더 넓은 민주주의, 더 뿌리가 깊은 민주주의를 완성하는데 미력하나마 최선을 다하겠다"고 적었다.

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정청래 “민주당 밖 범민주진보세력과 통합·연대해야 정권 재창출”

입력 2026.07.03 14:21

  • 김한솔 기자

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정청래 전 민주당 대표(가운데)가 3일 광주국립 5·18 민주묘지를 참배하고 있다. 정청래 전 대표 페이스북 갈무리

정청래 전 민주당 대표(가운데)가 3일 광주국립 5·18 민주묘지를 참배하고 있다. 정청래 전 대표 페이스북 갈무리

정청래 더불어민주당 전 대표가 3일 “민주당 밖에 있는 범민주진보세력과 통합과 연대를 추구해야 한다”며 “그래야 총선도 승리하고 정권 재창출을 할 수 있다”고 말했다.

정 전 대표는 이날 페이스북에 “정권 재창출이 이재명 정부 성공의 마침표”라며 이같이 적었다.

정 전 대표는 이날 광주 국립5·18민주묘지 참배 후 “열사의 뜻을 이어받아 반드시 이재명 정부를 성공시키겠다”며 “이재명 정부를 성공시켜 더 좋은 민주주의, 더 넓은 민주주의, 더 뿌리가 깊은 민주주의를 완성하는데 미력하나마 최선을 다하겠다”고 적었다.

정 전 대표는 “이재명 대통령은 너무나 잘하고 계시다”며 “저도 잘하겠다. 대통령의 검찰개혁 약속을 반드시 이루겠다”고 밝혔다. 정 전 대표는 “저는 이재명 정부 성공과 다가오는 총선 승리, 정권 재창출을 위해 모든 것을 희생할 각오가 되어있다”며 “지금까지 그래왔듯 오직 당만 생각하겠다”고 말했다.

정 전 대표는 “(김대중·노무현·문재인·이재명) 네 분 대통령의 역사를 중심으로 삼고, 더 넓게 더 단단하게 당을 구축하겠다”고 밝혔다. 그는 “나 자신 개인의 욕심을 내려놓고 열사들의 숭고한 민주주의 정신에 헌신하겠다고 인사했다”며 “오늘이 아니라 역사의 큰 물줄기를 보겠다고 다짐했다”고 적었다.

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