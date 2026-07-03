올 상반기 외국인 직접 투자 지난해보다 9.1% 늘어

산업부, FDI 실적 발표…“중동 정세에도 증가”

올해 상반기 중동전쟁으로 세계 경제의 불확실성이 큰 여건 속에서도 ‘외국인 직접 투자(FDI)’ 규모가 지난해 상반기보다 9.1% 늘어난 것으로 집계됐다.

산업통상부는 3일 올해 상반기 투자 계획 ‘신고’ 규모가 지난해 같은 기간보다 9.1% 증가한 142억8000만달러(약 22조583억원)라고 밝혔다. 실제 투자가 이뤄진 ‘도착’ 규모는 지난해 같은 기간보다 42.6% 증가한 107억3000만달러(약 16조5725억원)였다.

현재 전 세계 투자는 미국과 이란의 전쟁 등 중동 정세 영향으로 전반적으로 위축된 상황이다. 이러한 악재 속에서도 FDI 증가세를 유지한 것은 한국의 투자 환경에 대한 외국인 투자자들의 신뢰가 견고함을 보여주는 것이라고 산업부는 분석했다. 특히 반도체, 디스플레이 등 유망 분야로 양질의 신규 자금이 지속해 유입되고 있다고 했다.

다만 세부 투자 실적을 살펴보면 투자 유형과 업종에 따라 차별화된 흐름이 나타났다. 공장·사업 신·증설을 의미하는 ‘그린필드형 투자’는 글로벌 투자 불확실성 확대에 따라 지난해 같은 기간보다 1.5% 감소한 108억2000만달러를 기록했다. 반면 기업 지분 인수·합병 등 인수합병(M&A) 투자의 경우 지난해 같은 기간보다 64.3% 증가한 34억6000만달러를 기록했다.

서비스업은 90억7000만달러로 27.9% 증가했다. 특히 금융·보험(47.9%), 부동산(98.8%) 분야로 투자금이 몰렸다. 이에 비해 제조업은 28.4% 감소한 38억1000만달러에 그쳤다.

화학공학(-17.0%)과 전기·전자(-26.5%) 분야는 주춤했으나 자율주행 로봇·헬스케어 등 유망 산업 투자가 유입되면서 기계장비·의료정밀(243.1%) 분야 투자 실적이 개선됐다. 디스플레이 등 비금속 광물제품(34.2%) 투자 실적도 증가했다.

국가별로는 미국(30억5000만달러)과 유럽연합(20억5000만달러)의 투자 실적이 각각 2.5%, 8.1% 감소했다. 일본(14억9000만달러·30.9% 감소)과 중국(14억8000만달러·18.6% 감소)의 투자 신고도 줄었으나 싱가포르·영국 등 기타 국가의 투자 실적으로 기타 국가(62억달러)의 투자는 65.4% 증가했다.

산업부는 ‘5극3특’ 등 국가 산업정책과 연계해 외국인 투자 유인책을 더 강화하고, 전략적인 국내외 투자 유치 활동을 전개할 계획이다. 산업부 관계자는 “최근 중동 정세 등으로 글로벌 FDI의 하방 압력이 지속되는 상황에서도 지난해 상반기 대비 투자 신고, 도착 실적 모두 동반 증가했다는 점에서 의미 있는 성과를 달성한 것”이라며 “한국의 첨단산업 공급망과 혁신 생태계에 대한 신뢰를 바탕으로 반도체, 디스플레이 등 유망 분야에서 신규 투자도 지속 유입되고 있음을 시사하는 것”이라고 평가했다.