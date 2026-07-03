교황청 장관 유흥식 추기경 “레오 14세 교황 방북은 북 자세에 전적으로 달려 있어”

여름 휴가차 방한…기자간담회 열어

“교황님의 방북이 실현되는 것은 전적으로 북한이 어떤 자세를 갖고 있는지에 달렸습니다.”

교황청 성직자부 장관 유흥식 추기경은 3일 서울 광진구 한국천주교주교회의에서 열린 기자간담회에서 이같이 밝혔다. 여름 휴가차 방한한 유 추기경은 “레오 14세 교황이 한반도 평화에 관심이 많다”면서 “북미 관계가 어떻게 되는지도 영향을 받을 것”이라고 설명했다. 지난달 이재명 대통령은 교황청 방문 당시 레오 14세 교황에게 2027년 서울 세계청년대회를 계기로 방한과 함께 DMZ 및 방북도 추진해 달라고 요청한 바 있다. 이에 대해 레오 14세 교황은 “적극적으로 고려하고 추진해보겠다”고 답했다.

유 추기경은 “조그만 문이라도 열려 그날이 빨리 오길 기다린다”면서 “한국인이고 교황청 직책을 맡고 있는 사람으로서 그와 관련한 실무적인 일이 주어져서 할 수 있게 되는 것이 꿈”이라고 말했다. 그는 이어 “북한에는 개신교 목사님, 불교 스님, 러시아 정교회 신부님도 있는데 가톨릭 사제나 수녀님은 없다”면서 “북한 주재 외교관 중에도 신자가 있으므로 평양 장충성당에 1~2명 정도의 상주 사제가 있다면 방북 실현 분위기를 만드는데 도움이 될 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

한국인 추기경 추가 서임 가능성에 관해서는 “교황 취임 후 아직 추기경 임명을 안했기 때문에 곧 발표할 것 같다”고 짐작하면서 “내년 세계청년대회를 앞두고 한국 추기경 임명이 이루어졌으면 한다”고 말했다.

유 추기경은 또 청년 세대의 탈종교 현상에 대해서 “젊은이가 교회를 떠나는 것이 아니라 교회가 젊은이들을 위해 무엇을 해줬는지, 그들이 무엇을 원하는지 고민해야 한다”면서 “우선 마음을 열고 그들의 이야기를 들으려 노력해야 한다”고 지적했다. 그는 이어 “이탈리아 속담에 ‘연기는 잔뜩 있고 고기는 하나도 없다’는 말이 있는데 실속이 없다는 뜻”이라며 “젊은이들에게 실속 없는 말만 할 것이 아니라 구체적인 삶의 증거를 보여줘야 한다”고 강조했다.