정부, 홈플러스 임금체불 피해 노동자에 최대 2100만원 대리 지급

법원 ‘홈플러스 회생 절차 폐지’ 결정에 대대적 지원 중소 협력업체엔 4400억원 규모 긴급 유동성 지원

법원의 홈플러스 회생절차 페지 결정으로 홈플러스가 사실상 파산 수순을 밟게되면서 정부가 대대적인 지원책을 내놨다. 임금체불 피해 근로자에 대해선 인당 최대 2100만원까지 체불임금을 대신 지급하고 홈플러스 의존도가 높은 중소 협력업체에 대해선 4400억원 규모의 긴급 유동성을 지원하기로 했다.

이형일 재정경제부 제1차관은 3일 정부서울청사에서 홈플러스 관계기관 TF 회의를 열고 ‘홈플러스 근로자·협력업체 지원방안’을 발표했다.

지난해 기준 홈플러스 직고용 근로자만 약 2만명, 협력업체 등을 포함하면 10만여명이 이번 회생절차 폐지 결정에 영향을 받는 만큼 정부는 근로자의 생계안정과 협력업체의 경영안정을 지원해 홈플러스 파산 등에 따른 경제영향을 최소화한다는 방침이다.

정부는 우선 임금체불 피해 근로자에 체불 임금 대지급금(최대 2100만원)을 지급하고 1인당 1000만원 한도로 임금체불액 내에서 연 1.5% 저금리로 생계비 융자를 지원한다. 특히 중위소득이 50% 이하(3인가구 기준 268만원 이하)인 홈플러스 저소득 근로자에 대해선 같은 금리로 최대 2000만원까지 생활안정자금 융자를 받을 수 있도록 했다.

홈플러스 재직자의 직업훈련도 지원한다. 홈플러스 폐점과 임금체불로 실직한 근로자는 실업급여를 통해 퇴직 전 3개월 평균임금 60%를 수령하고, 맞춤형 종합 취업지원 서비스를 받을 수 있다. 저소득 구직자에겐 월 60만~100만원의 구직 촉진 수당을 지원한다.

홈플러스가 주요 거래처인 중소 협력업체에 대해선 소상공인시장진흥공단·중소벤처기업진흥공단 긴급경영안정자금 900억원, 신용보증기금·기술보증기금 특례보증 3500억원을 합해 4400억원 규모의 긴급자금지원이 실시된다.

홈플러스 협력 중소기업은 긴급경영안정자금 지원 요건(매출액·영업이익 10% 감소)을 충족하지 못해도 신청할 수 있고, 소상공인에 대해선 긴급대출 등의 지원한도를 7000만원에서 1억원으로 확대하고 금리도 0.5%포인트 인하해 지원을 늘린다. 이미 경영 악화로 은행권으로부터 대출 상환유예와 만기연장을 받은 업체는 유예와 만기연장 기간을 추가로 늘리는 방안을 추진하기로 했다.

이 외에 폐업을 원하는 협력업체는 최대 600만원의 점포 철거비와 법률자문을 지원하는 ‘원스톱 폐업지원’을 신청할 수 있고 전직장려수당(최대 100만원)과 국민취업연계수당(최대 120만원) 등 취업지원도 받을 수 있다.

정부는 매주 홈플러스 관계기관 TF를 개최해 필요시 추가 지원방안도 마련한다는 계획이다.