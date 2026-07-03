창간 80주년 경향신문

정부, 홈플러스 임금체불 피해 노동자에 최대 2100만원 대리 지급

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

법원의 홈플러스 회생절차 페지 결정으로 홈플러스가 사실상 파산 수순을 밟게되면서 정부가 대대적인 지원책을 내놨다.

임금체불 피해 근로자에 대해선 인당 최대 2100만원까지 체불임금을 대신 지급하고 홈플러스 의존도가 높은 중소 협력업체에 대해선 4400억원 규모의 긴급 유동성을 지원하기로 했다.

이형일 재정경제부 제1차관은 3일 정부서울청사에서 홈플러스 관계기관 TF 회의를 열고 '홈플러스 근로자·협력업체 지원방안'을 발표했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정부, 홈플러스 임금체불 피해 노동자에 최대 2100만원 대리 지급

입력 2026.07.03 14:39

수정 2026.07.03 15:01

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

법원 ‘홈플러스 회생 절차 폐지’ 결정에 대대적 지원

중소 협력업체엔 4400억원 규모 긴급 유동성 지원

30일 서울 시내 홈플러스 매장 모습. 연합뉴스

30일 서울 시내 홈플러스 매장 모습. 연합뉴스

법원의 홈플러스 회생절차 페지 결정으로 홈플러스가 사실상 파산 수순을 밟게되면서 정부가 대대적인 지원책을 내놨다. 임금체불 피해 근로자에 대해선 인당 최대 2100만원까지 체불임금을 대신 지급하고 홈플러스 의존도가 높은 중소 협력업체에 대해선 4400억원 규모의 긴급 유동성을 지원하기로 했다.

이형일 재정경제부 제1차관은 3일 정부서울청사에서 홈플러스 관계기관 TF 회의를 열고 ‘홈플러스 근로자·협력업체 지원방안’을 발표했다.

지난해 기준 홈플러스 직고용 근로자만 약 2만명, 협력업체 등을 포함하면 10만여명이 이번 회생절차 폐지 결정에 영향을 받는 만큼 정부는 근로자의 생계안정과 협력업체의 경영안정을 지원해 홈플러스 파산 등에 따른 경제영향을 최소화한다는 방침이다.

정부는 우선 임금체불 피해 근로자에 체불 임금 대지급금(최대 2100만원)을 지급하고 1인당 1000만원 한도로 임금체불액 내에서 연 1.5% 저금리로 생계비 융자를 지원한다. 특히 중위소득이 50% 이하(3인가구 기준 268만원 이하)인 홈플러스 저소득 근로자에 대해선 같은 금리로 최대 2000만원까지 생활안정자금 융자를 받을 수 있도록 했다.

홈플러스 재직자의 직업훈련도 지원한다. 홈플러스 폐점과 임금체불로 실직한 근로자는 실업급여를 통해 퇴직 전 3개월 평균임금 60%를 수령하고, 맞춤형 종합 취업지원 서비스를 받을 수 있다. 저소득 구직자에겐 월 60만~100만원의 구직 촉진 수당을 지원한다.

홈플러스가 주요 거래처인 중소 협력업체에 대해선 소상공인시장진흥공단·중소벤처기업진흥공단 긴급경영안정자금 900억원, 신용보증기금·기술보증기금 특례보증 3500억원을 합해 4400억원 규모의 긴급자금지원이 실시된다.

홈플러스 협력 중소기업은 긴급경영안정자금 지원 요건(매출액·영업이익 10% 감소)을 충족하지 못해도 신청할 수 있고, 소상공인에 대해선 긴급대출 등의 지원한도를 7000만원에서 1억원으로 확대하고 금리도 0.5%포인트 인하해 지원을 늘린다. 이미 경영 악화로 은행권으로부터 대출 상환유예와 만기연장을 받은 업체는 유예와 만기연장 기간을 추가로 늘리는 방안을 추진하기로 했다.

이 외에 폐업을 원하는 협력업체는 최대 600만원의 점포 철거비와 법률자문을 지원하는 ‘원스톱 폐업지원’을 신청할 수 있고 전직장려수당(최대 100만원)과 국민취업연계수당(최대 120만원) 등 취업지원도 받을 수 있다.

정부는 매주 홈플러스 관계기관 TF를 개최해 필요시 추가 지원방안도 마련한다는 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글