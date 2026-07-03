‘스타벅스 구호 사과’ 6일 광주 찾는 배재고…광주일고 ‘수용 뜻’

학생·교직원 등 80여명, 5·18묘지도 참배

광주제일고와의 경기중 5·18민주화운동과 지역을 조롱하는 응원을 해 큰 비판을 받고 있는 배재고 야구부가 오는 6일 광주를 찾아 사과한다.

3일 광주시교육청과 서울시교육청에 따르면 배재고 야구부 선수들과 지도자·학부모·교직원 등 80여명이 오는 6일 오후 3시 광주일고를 방문한다.

배재고 측은 광주일고 학생 선수와 지도자들을 만나 사과한 뒤 함께 국립5·18민주묘지를 참배하기로 했다.

이효준 배재고 교장은 지난 1일 서울시교육청을 통해 광주일고 방문 의사를 전달했고, 이규연 광주일고 교장은 시험 기간인 점과 학생들의 심리 안정이 필요한 점을 고려해 당일 방문은 재고해달라고 밝혔다.

광주일고 측은 배재고 선수들이 잘못을 반성하고 새롭게 시작할 필요가 있다는 측면에서 사과 수용 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

배재고 야구부 일부 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 도중 “스타벅스 가야지” 등 부적절한 응원 구호를 외쳤다.

지난 5월18일 스타벅스 코리아가 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 큰 비판을 받았는데, 이를 광주지역 고교와의 경기에서 조롱한 것이어서 파문이 컸다. 당시 광주 등 전국에서 스타벅스 불매 운동이 벌어졌다.

대한야구소프트볼협회는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열고 배재고에 6개월간 전국대회 출전 금지 징계를 내렸다. 조롱 응원을 주도한 선수와 이를 방관한 지도자를 대상으로 공정위원회를 다시 열어 개인 징계도 추진하기로 했다.