“앤트로픽, 삼성전자와 칩 생산 논의”···잇달아 삼성 ‘노크’하는 빅테크들

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 자체 AI 반도체 생산을 위해 삼성전자와 협의하고 있다는 외신 보도가 나왔다. 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)가 테슬라, 엔비디아 등에 이어 글로벌 고객사를 추가로 확보할지 주목된다.

미 IT 전문매체 디인포메이션은 2일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 앤트로픽이 자체 AI칩 개발 준비에 들어갔으며, 삼성전자를 잠재적 파트너로 보고 협의를 진행 중이라고 전했다. 앤트로픽은 삼성전자 파운드리의 2나노 공정과 첨단 패키징 시설을 활용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 지난 5월 앤트로픽이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 ‘전략적 인프라 파트너’로 호명하며 “이들 기업의 기술은 전 세계 메모리, 저장장치, 로직 칩 공급에 핵심 역할을 담당하고 있다”고 밝히면서, 삼성전자가 앤트로픽의 AI칩 생산을 수주할 가능성이 제기돼 왔다. 삼성전자는 메모리 3사 중 유일하게 로직칩 설계·제조 역량을 갖추고 있다.

앤트로픽은 아직 구체적인 AI칩 제조 일정을 확정하지는 않았다. AI칩의 기능과 성능 수준, 서버 통합 방식 등을 검토하는 단계로 알려졌다.

앤트로픽이 AI칩 생산을 삼성전자에서 하는 방안이 실제로 성사될 경우 삼성전자 파운드리 사업부는 대형 고객을 추가로 확보하는 동시에 파운드리 실적 개선을 위한 발판을 마련할 것으로 전망된다. 빅테크들이 엔비디아에 대한 의존도를 낮추는 상황에서 자체 칩 생산 경쟁에 뛰어들면서 이미 포화상태인 대만 TSMC 파운드리 공정의 대안으로 삼성전자가 부상하고 있는 상황이다.

삼성전자는 현재 테슬라의 차세대 AI칩, 엔비디아의 AI 추론용 칩을 위탁생산하고 있다. 애플, AMD 등 빅테크들과도 파운드리 협력 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다. 디인포메이션은 구글도 텐서프로세싱유닛(TPU) 생산을 삼성전자에 맡기는 방안을 검토 중이라고 전했다.