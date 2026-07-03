금감원, 홈플 관련 MBK 파트너스 중징계···MBK “법적 절차로 소명하겠다”

금감원 제재심, 직무정지 등 중징계 의결 자본시장법상 불건전영업행위, 내부통제 의무 위반 혐의 최종 제재 수준은 금융위에서 결정

금융감독원이 ‘홈플러스 사태’와 관련해 최대주주 MBK파트너스에 직무정지 포함 중징계를 결정한 것으로 전해졌다. MBK파트너스는 3일 “제재심 결과만으로 제재 내용이 확정되는 것은 아니다”며 남은 절차에서 성실히 소명하겠다고 밝혔다.

금감원은 지난 2일 제재심의위원회를 열고 MBK파트너스 검사 결과 조치안에 대한 심의를 마무리했다. 지난해 12월과 올해 1월 두 차례 제재심에서 결론을 내리지 못하다가 법원의 홈플러스 회생계획안 가결 시한을 하루 앞두고 심의를 종결한 것이다.

금감원은 공식적으로 제재 수준을 공개하지 않았지만 지난해 11월 MBK파트너스에 사전 통지됐던 직무정지 포함 중징계안이 유지된 것으로 알려졌다.

금감원은 “심의 결과를 토대로 제재 수준 등 세부사항을 정리해 금융위에 건의할 예정”이라고 말했다.

금감원 제재 심의위에서 결정된 내용을 토대로 최종 확정 제재안은 금융위원회 회의를 통해 결정된다.

최종적으로 직무정지가 결정된다면 기관전용 사모펀드(GP)에 중징계 결정은 이번이 처음이다. 자본시장법상 GP 제재는 기관주의-기관경고-6개월 이내의 직무정지-해임 요구 순으로 나뉜다. 직무정지는 자산운용사 기준 신규 영업이 제한되는 ‘영업정지’에 준한다.

금감원은 MBK파트너스가 자본시장법상 불건전영업행위 및 내부통제 의무 위반 혐의가 있다고 보고 있다.

MBK파트너스가 홈플러스 인수를 위해 세운 특수목적법인(SPC)을 통해 상환전환우선주(RCPS) 조건을 홈플러스에 유리하게 변경해 상환권을 포기했고, 이 과정에서 국민연금 등 투자자(LP)의 투자금 회수 가능성을 낮춰 이익을 침해했다고 본 것으로 알려졌다.

MBK파트너스는 이날 입장문을 통해 “홈플러스 RCPS 조건 변경은 당시 홈플러스의 재무구조 개선과 기업가치 보전을 통해 투자자 이익을 보호하기 위한 합리적인 운용 판단이라는 점을 충실히 소명해왔다”며 “당사의 입장이 충분히 받아들여지지 않은 것으로 보도되고 있는 데 대해 안타깝게 생각한다”고 밝혔다.

이어 “향후 금융위원회 심의·의결 절차가 남아 있다”며 “향후 관련 법적 절차를 통해 쟁점에 관한 당사의 입장을 성실히 소명해 나가겠다”고 전했다.

한편 서울회생법원은 이날 홈플러스의 회생 절차 폐지를 결정했다. 홈플러스가 지난해 3월 기업회생절차 개시를 신청한 지 1년 4개월 만이다.