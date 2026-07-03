폭염·열대야 주춤했던 6월···그래도 역대 7번째로 더웠다

올해 6월은 2024년과 지난해 6월보다 선선했던 것으로 관측됐다. 지난달 평균기온은 현대적 기상 관측이 도입된 이래 역대 6월 중 일곱 번째로 높았다.

기상청이 3일 발표한 ‘2026년 6월 기후특성’을 보면 지난달 전국 평균 기온은 22.2도로 나타났다. 평년(21.4도)보다 0.8도 높았지만, 가장 더웠던 지난해와 역대 2위를 차지한 2024년보다는 0.5~0.7도 낮았다.

2024년과 지난해에는 6월부터 때이른 폭염이 찾아오면서 평균기온이 각각 22.7도, 22.9도에 달했다. 평균 최고 기온도 2024년과 지난해가 각각 28.4도와 28.2도로 역대 1·2위를 차지했다.

지난달에는 폭염일수도 0.6일로 평년 수준으로 나타나 최근 3년 중 가장 적었다. 2024년과 지난해의 6월 폭염일수는 각각 2.8일과 2.0일로 각각 1위와 2위를 기록했다.

지난달에는 열대야 현상도 관측되지 않아 2020년 이후 처음으로 전국 평균 열대야 일수가 0일을 기록했다. 특히 서울의 경우 2022년 이후 매년 6월 열대야가 나타났지만 올해는 발생하지 않았다.

기상청은 6월 초와 중순에는 고온다습한 공기가 한국으로 유입돼 기온이 크게 상승했지만, 지난달 5~12일과 20~26일에 걸쳐 북쪽 찬 공기가 유입되면서 기온이 하강해 평균기온은 평년 수준을 보였다고 설명했다.

초·중순과 하순에 기온이 하강한 원인으로 기상청은 ‘바렌츠해와 북시베리아 부근에 걸쳐 폭넓게 발달한 블로킹 현상’을 꼽았다. 블로킹은 대기 상층에서 고기압과 저기압 등이 정체하는 현상을 말한다. 기상청은 “6월에 자주 발생하고 오래 지속한 블로킹으로 인해 남동쪽에 위치한 우리나라는 상층의 찬 기압골 영향을 자주 받았다”고 설명했다.

블로킹 영향으로 여름철 한국 기후에 영향을 주는 따뜻하고 습한 성질의 북태평양 고기압이 확장하지 못하면서 장마철은 평년보다 늦게 시작됐다. 제주에서는 평년보다 11일, 남부지방에서는 7일 늦었다. 북태평양고기압이 이례적으로 빠르게 확장하면서 평년보다 5~7일가량 장마가 빨리 찾아왔던 지난해와 대비된다. 장맛비는 북쪽 찬 공기와 남쪽의 북태평양고기압이 부딪히며 만든 정체전선의 영향으로 내린다.

지난달 강수량과 강수일수는 평년보다 적었다. 6월 전국 강수량은 95.4㎜로 평년(148.2㎜) 대비 64.9% 수준을 보였다. 평균 강수량이 184.7㎜였던 지난해의 절반 정도다. 강수일수도 6.9일로 평년(9.9일)보다 3.0일 적어 관측 이래 세 번째로 적었다.

19일과 20일에 걸쳐 전국적으로 많은 비가 내렸는데, 이때 6월 강수량의 64.4%가 집중됐다. 동해안 지역에서는 6월 중순 일 강수량과 1시간 최다강수량 기록이 경신됐다.

한국 주변 해역 해수면 온도는 20.9도로 지난해(19.6도)보다 1.3도 높았다. 최근 10년 중 가장 높았던 2024년(21.0도)에 이어 두 번째로 높은 온도를 보였다.

이미선 기상청장은 “최근 기후 변동성이 커지면서 매년 기후 특성이 다른 양상으로 나타나고 있다”며 “다양한 이상기후 현상을 면밀히 감시해 남은 여름철 폭염, 열대야, 장마, 집중호우 등 위험기상에 대비하겠다”고 말했다.