[속보]SK 140조·삼성 60조·한화 55조 등 영남권 총 312조 투자···사천엔 ‘우주항공허브’ 조성

삼성전자·SK·한화·현대차·두산·LG 등 6개 기업이 영남권에 반도체·인공지능(AI)·우주항공 분야를 중심으로 총 312조원을 투자한다. 정부의 지역균형발전 전략인 ‘3대 메가 프로젝트’의 일환이다. 정부는 지방에서 첨단산업 투자가 장기적으로 이어질 수 있도록 신규 세액공제 도입을 검토하는 등 산업 육성 지원에 나설 계획이다.

정부는 3일 경남 진주시 경상국립대학교에서 ‘영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’를 열고 국내 6개 대기업이 영남권에 반도체, AI, 우주·항공 등 분야 산업단지를 조성하고 총 312조원 규모의 투자를 진행할 계획이라고 밝혔다.

정부는 “영남권은 구미산업단지 등 산업화 불꽃을 가장 먼저 피워 올렸던 지역”이라며 “기존 반도체·전자·우주 등 제조 기반 위에 피지컬 AI 산업을 융합해 새로운 성장동력을 확보할 것”이라고 설명했다.

기업별로는 SK가 2GW급 규모 AI 데이터센터 구축 등에 약 140조원을, 삼성은 휴머노이드 로봇과 차세대 배터리 등에 약 60조원을 투자한다.

한화는 위성·발사체, 우주·국방 AI 데이터센터 등에 약 55조원, 현대자동차는 AI 기반 자율주행 모빌리티와 미래 핵심부품 제조 클러스터, 미래 항공·우주 분야 등에 약 42조원을 투자할 계획이다.

두산은 소형모듈원전(SMR)과 대형 원전, 가스·수소 터빈 등에 약 5조1000억원을, LG는 프리미엄 가전 연구개발(R&D)과 반도체 기판 생산능력 확대 등에 약 9조4000억원을 투자한다.

울산에 1GW 규모의 대형 AI 데이터센터가 구축될 예정이며, 경북 구미·포항시에서 대구를 거쳐 경남 창원시에 이르는 ‘첨단 로봇 초혁신 벨트’도 조성된다.

정부는 반도체 기술을 방위산업에 적용하는 첨단산업도 육성도 병행할 계획이다. 부산은 전력반도체 클러스터로, 구미시는 소재·부품·장비와 방산 특화형 반도체 테스트베드 거점으로 키운다.

아울러 우주·항공 산업 육성 전략도 함께 발표했다. 경남 사천시 우주항공청을 중심으로 ‘우주항공허브’를 구축하고, 남해안 일대를 잇는 우주항공 산업벨트를 조성할 계획이다. 한국형 저궤도 위성통신망 구축과 2030년 민간 주도의 달 착륙선 발사 등을 목표로 제시했다.

재정경제부는 첨단산업의 지속적인 성장을 유도하기 위해 생산량에 연동해 세금을 감면하는 ‘생산세액공제’ 도입을 검토 중이라고 밝혔다. 현행 투자세액공제가 투자 금액 중심으로 설계돼 산업의 장기적 유지·확장에는 한계가 있다는 지적을 반영한 조치다.

또한 SMR을 국가전략기술로 추가 지정하는 방안도 검토 중이다. 국가전략기술로 지정되면 R&D 비용 최대 50% 세액공제, 설비투자 금액의 15%~25% 공제, 지방세 감면 등 혜택을 받는다. 현재 지정한 국가전략기술은 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 등 12분야다.

이와 함께 ‘5극 3특 성장엔진’ 정책에 따른 보조금 지원과 로봇 핵심부품 R&D 인프라 구축 등 재정 지원도 확대할 방침이다.

앞서 정부는 ‘3대 메가 프로젝트’를 통해 호남권에는 약 800조원, 충청권에는 약 392조원의 첨단산업 투자를 유치하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 보고서에서 축구공을 들고 “축구에서 승리하기 위해서는 운동장을 넓게 써야 한다”며 “이재명 정부는 수도권, 서남권, 충청권, 영남권, 제주권, 강원권 운동장을 최대한 넓게 쓰겠다”고 말했다. 구 부총리는 이어 “축구에서 승리하려면 공을 잡았을 때 확실한 속도전으로 점수를 내야 한다”며 “지금 AI반도체 공이 대한민국에 굴러왔다. 머뭇거리겠는가. 점수를 내겠는가. 속도를 내도록 최고 최고 득점 국가가 되겠다”고 말했다.