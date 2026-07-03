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청와대 “쿠팡 미 하원 보고서, 사실 달라…인구 3분의2 정보 유출됐다면 미국서도 심각한 이슈일 것”

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본문 요약

청와대는 3일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 미국 의회와 백악관에서 차별적 대우라는 주장이 나오는 데 대해 "국적에 따라 기업 활동에 대해 차별적으로 대처하거나, 누구를 표적화해서 조사하지 않는다"고 밝혔다.

위 실장은 미 하원 법사위 보고서를 두고 "그동안 우리 정부가 미국 의회나 정부를 상대로 우리 입장을 충실히 알리는 노력을 해온 것이 사실"이라며 "우리 내용은 많이 반영이 안 되고 쿠팡의 일방적 주장만 많이 나와 저희가 유감을 표시한 바 있다. 쿠팡에 대해 이뤄진 조사는 국내법, 적법절차에 따라 비차별적으로 이뤄졌다"고 했다.

위 실장은 또 "대통령을 포함해 청와대가 사전에 쿠팡에 장비 현지 회수를 지시한 것을 알고 있는 것처럼 기술돼 있는데 이것도 사실이 전혀 아니다"라며 "대통령실은 쿠팡의 개인정보 유출 증거, 장비를 중국에서 회수해온 것을 사전에 알고 있거나 지시한 것이 없다"고 했다.

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청와대 “쿠팡 미 하원 보고서, 사실 달라…인구 3분의2 정보 유출됐다면 미국서도 심각한 이슈일 것”

입력 2026.07.03 15:45

  • 김병관 기자

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위성락 국가안보실장이 3일 청와대 춘추관 기자회견장에서 이재명 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 및 몽골 국빈 방문 관련 사전 브리핑을 하고 있다. 위 실장은 브리핑에서 최근 미국 연방하원 법사위원회가 발표한 쿠팡 관련 보고서에 대해 “사실과 다르다”고 말했다. 연합뉴스

위성락 국가안보실장이 3일 청와대 춘추관 기자회견장에서 이재명 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 및 몽골 국빈 방문 관련 사전 브리핑을 하고 있다. 위 실장은 브리핑에서 최근 미국 연방하원 법사위원회가 발표한 쿠팡 관련 보고서에 대해 “사실과 다르다”고 말했다. 연합뉴스

청와대는 3일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 미국 의회와 백악관에서 차별적 대우라는 주장이 나오는 데 대해 “국적에 따라 기업 활동에 대해 차별적으로 대처하거나, 누구를 표적화해서 조사하지 않는다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 통해 “이 사안이 과도하게 커져서 다른 한·미 관계 영역에 파장이 없도록 노력하겠다”며 이같이 말했다.

위 실장은 미국 연방하원 법사위원회가 최근 쿠팡 사태와 관련해 발표한 보고서에 대해 “사실과 다르다”고 했다.

앞서 미국 연방하원 법사위원회는 1일(현지시간) 쿠팡이 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부로부터 차별적 대우를 받았다는 내용의 보고서를 발표했다. 백악관도 2일 연합뉴스 등 국내 언론의 질의에 “어떤 합리적 기준으로 보더라도 쿠팡은 이재명 정부에 의해 표적이 되고 있다”고 주장했다.

위 실장은 미 하원 법사위 보고서를 두고 “그동안 우리 정부가 미국 의회나 정부를 상대로 우리 입장을 충실히 알리는 노력을 해온 것이 사실”이라며 “우리 내용은 많이 반영이 안 되고 쿠팡의 일방적 주장만 많이 나와 저희가 유감을 표시한 바 있다. 쿠팡에 대해 이뤄진 조사는 국내법, 적법절차에 따라 비차별적으로 이뤄졌다”고 했다.

위 실장은 또 “대통령을 포함해 청와대가 사전에 (국가정보원이) 쿠팡에 장비 현지 회수를 지시한 것을 알고 있는 것처럼 (보고서에) 기술돼 있는데 이것도 사실이 전혀 아니다”라며 “대통령실(청와대)은 쿠팡의 개인정보 유출 증거, 장비를 중국에서 회수해온 것을 사전에 알고 있거나 지시한 것이 없다”고 했다.

위 실장은 쿠팡이 관리하던 개인정보 3300만건이 중국인 전직 직원에 의해 유출됐다면서 “만약 유사한 정보 유출이 미국에서 있었고, 미국 인구의 3분의 2에 해당하는 인적 정보가 중국에 유출됐는데 어디로 갔는지 모른다면 미국에서 굉장히 심각한 이슈가 아닐 수 없을 것”이라고 했다.

위 실장은 “사실관계를 바로잡으려고 노력하고 있고, 필요한 협의를 진행 중에 있다”며 “정부 차원에서 미측과 협의할 것으로 예상하고 있다”고 했다.

위 실장은 쿠팡 사태가 핵추진 잠수함, 원자력 협정 개정 등 한·미 안보 협의에 영향을 미치지 않느냐는 질문에는 “그 문제가 한·미 간 여러 다른 이슈에 영향을 주지 않도록 격리·분리하도록 노력할 것”이라며 “(앞서) 제가 이 자리에서 쿠팡 문제가 안보 문제와 무관치 않다고 했는데, 그렇게 되지 않도록 노력할 것”이라고 말했다.

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