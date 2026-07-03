창간 80주년 경향신문

대구 시민단체 “선거 때 허위 공표” 강은희 대구교육감 고발

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구지역 시민단체들이 강은희 대구시교육감을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 경찰에 고발했다.

이들 단체는 "강 교육감은 제9회 교육감 선거 후보자 등록 시 자신과 배우자가 보유하고 있는 A업체 명의신탁 주식을 제외한 채 등록대상재산을 신고해 선거관리위원회가 이를 그대로 공개하도록 했다"고 주장했다.

또한 이들은 "공식 선거운동 기간에는 A업체 주식 명의신탁과 공직자·후보자 재산신고를 누락한 것이 사실이 아니라고 주장했다"고 덧붙였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구 시민단체 “선거 때 허위 공표” 강은희 대구교육감 고발

입력 2026.07.03 15:45

수정 2026.07.03 15:51

펼치기/접기
  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
대구시교육청 전경. 대구교육청 제공

대구시교육청 전경. 대구교육청 제공

대구지역 시민단체들이 강은희 대구시교육감을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 경찰에 고발했다.

대구경제정의실천시민연합·대구참여연대·우리복지시민연합·대구시민단체연대회의 등 4곳은 3일 공동 보도자료를 내고 이 같이 밝혔다.

이들 단체는 “강 교육감은 제9회 교육감 선거 후보자 등록 시 자신과 배우자가 보유하고 있는 A업체 명의신탁 주식을 제외한 채 등록대상재산을 신고해 선거관리위원회가 이를 그대로 공개하도록 했다”고 주장했다.

또한 이들은 “공식 선거운동 기간에는 A업체 주식 명의신탁과 공직자·후보자 재산신고를 누락한 것이 사실이 아니라고 주장했다”고 덧붙였다.

시민단체는 “공직자 재산등록 누락은 강 교육감 개인의 도덕성 논란을 넘어 대구 교육행정 전반에 심각한 악영향을 미칠 수도 있는 일”이라며 “강 교육감의 무책임한 태도를 개탄하며, 경찰의 신속하고 철저한 수사를 촉구한다”고 밝혔다.

현행 공직선거법은 당선되거나 당선되게 할 목적으로 후보자에게 유리한 허위사실을 공표한 자에게 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다고 규정한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글