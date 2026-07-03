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프랑스 폭염 사망자 2000명 넘자···전쟁·전염병에만 멈춰선 ‘트루 드 프랑스’마저 비상

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유럽을 덮친 폭염으로 프랑스에서 최근 2000명이 넘는 초과 사망자가 발생한 것으로 집계됐다.

전쟁이나 전염병이 발생했을 때만 차질을 빚었던 세계적 사이클 대회 '투르 드 프랑스'마저 일부 코스를 단축하는 방안이 검토되고 있다.

2일 AFP통신에 따르면 스테파니 리스트 프랑스 보건부 장관은 "지난달 22~28일 한 주 동안 전주 대비 약 2025명의 초과 사망자가 발생했다"고 밝혔다.

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프랑스 폭염 사망자 2000명 넘자···전쟁·전염병에만 멈춰선 ‘트루 드 프랑스’마저 비상

입력 2026.07.03 15:57

수정 2026.07.03 16:00

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  • 최경윤 기자

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지난달 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 더위에 지친 관광객들이 물을 마시며 갈증을 해소하고 있다. AP연합뉴스

지난달 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 더위에 지친 관광객들이 물을 마시며 갈증을 해소하고 있다. AP연합뉴스

유럽을 덮친 폭염으로 프랑스에서 최근 2000명이 넘는 초과 사망자가 발생한 것으로 집계됐다. 전쟁이나 전염병이 발생했을 때만 차질을 빚었던 세계적 사이클 대회 ‘투르 드 프랑스’마저 일부 코스를 단축하는 방안이 검토되고 있다.

2일(현지시간) AFP통신에 따르면 스테파니 리스트 프랑스 보건부 장관은 “지난달 22~28일 한 주 동안 전주 대비 약 2025명의 초과 사망자가 발생했다”고 밝혔다.

아직 최종 집계가 완료되지 않아 사망자 수는 더 늘어날 가능성이 있다. 프랑스의 올해 폭염 사망자 수는 지난해 폭염으로 인한 사망자 5700명을 넘어설 수 있다는 전망도 나온다.

유럽은 최근 고기압과 저기압의 배치가 그리스 문자 Ω(오메가) 모양을 닮은 이른바 ‘오메가 열돔’의 영향으로 기록적인 폭염을 겪고 있다. 프랑스뿐 아니라 스페인에서도 지난달 1029명의 초과 사망자가 발생하는 등 유럽 전역으로 피해가 확산하고 있다. 오메가 열돔 현상은 7월까지 이어질 것으로 예상된다.

폭염 여파는 오랜 전통과 역사를 가진 사이클 대회 투르 드 프랑스에도 영향을 미치고 있다. 올해 대회는 처음으로 스페인 바르셀로나에서 출발해 스페인과 프랑스의 여러 구간을 거쳐 우승자를 가린다.

최근 대회 주최 측은 선수 안전을 위해 일부 구간을 단축하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 투르 드 프랑스는 지금까지 전쟁과 파업, 전염병 등으로 차질을 빚은 적은 있지만 폭염을 이유로 코스를 변경한 사례는 없었다.

지난달 19일(현지시간) 프랑스 파리의 한 약국 전광판에 섭씨 37도 기온을 알리는 전광판이 표시돼 있다. 로이터연합뉴스

지난달 19일(현지시간) 프랑스 파리의 한 약국 전광판에 섭씨 37도 기온을 알리는 전광판이 표시돼 있다. 로이터연합뉴스

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