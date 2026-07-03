승용차 후진하다가 가게 유리벽과 충돌…1명 중상·4명 경상

서울 서초구 논현역 인근에서 차량이 후진하다가 인도를 넘어 매장 유리벽과 충돌하는 사고가 발생했다. 사고로 1명이 중상을 입는 등 5명이 다쳤다.

서울 서초소방서·서초경찰서 등에 따르면 3일 오후 1시50분쯤 논현역 인근의 도로에서 후진하던 아반테 승용차가 인도를 넘어 인근 가게 유리벽에 충돌했다.

사고로 가게의 유리가 깨지면서 가게 안에 있던 고객과 행인 등 5명이 부상을 당했다. 이 가운데 1명은 중상을 입었다. 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 소방당국은 “차량이 건물로 돌진했다”는 신고를 받고 출동해 부상자 일부를 인근 병원으로 이송했다. 피해자 중 일부는 부상 정도가 경미해 자력으로 귀가했다.

경찰에 따르면 70대 남성 운전자 A씨는 사고 현장 인근 건물의 주차관리 직원이다. 경찰은 A씨가 고객 차량을 대신 운전해 이동하다가 사고를 낸 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 “현장에 출동해 A씨에 대해 검사를 진행한 결과 음주·약물 운전 정황은 확인되지 않았다”고 밝혔다. 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.