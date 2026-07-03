러, 키이우에 개전 후 최대 규모 공습···최소 27명 사망

러시아가 우크라이나의 러시아 본토 공격에 대한 보복을 명분으로 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 대규모 공습을 감행해 최소 27명이 숨지고 90여 명이 다쳤다. 우크라이나에서는 이번 공격이 러시아의 전면 침공 이후 가장 파괴적인 공습 중 하나라는 평가가 나온다.

2일(현지시간) 로이터통신·AP통신 등에 따르면 러시아군은 전날 밤부터 이날 새벽까지 우크라이나 전역을 향해 미사일 74발과 드론 496기를 발사했다. 발사된 미사일에는 함정 타격용으로 개발된 지르콘 극초음속 미사일 4기도 포함된 것으로 알려졌다. 현지 매체 키이우 인디펜던트는 이번 공격을 “2022년 러시아의 침공 이후 가장 강도 높은 공격 중 하나”라고 보도했다.

공습은 특히 수도 키이우에 집중됐다. 약 11시간 동안 이어진 공격으로 도시 곳곳에서 동시다발적인 폭발이 발생했고, 주거용 건물 20여 채가 파손됐다. 호텔 한 곳에서 화재가 발생하는 등 도시 전역의 30여 개 지점에서 피해가 접수됐다. 로이터통신은 키이우 시내 곳곳에서 창문이 산산이 조각나고 차량이 파손됐으며, 밤새 폭발음이 이어졌다고 전했다.

키이우 지하철 당국은 공습경보가 발령된 뒤 5만명이 넘는 시민이 지하철역으로 대피했다고 밝혔다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 엑스에 “공포의 밤이었다”며 구조 작업이 계속되고 있어 사망자 수는 더 늘어날 수 있다고 밝혔다.

러시아는 이번 공격이 최근 우크라이나의 러시아 본토 공격에 대한 보복이라고 주장했다. 러시아 국방부는 텔레그램 성명에서 “장거리 고정밀 무기와 드론을 이용해 키이우와 다른 지역의 군사 시설을 타격했다”며 “러시아 민간 기반시설에 대한 우크라이나의 공격에 대한 대응 조치”라고 밝혔다. 러시아 측은 폴타바와 드니프로페트로우스크 지역의 군 공항과 키이우 인근 에너지 시설 등을 공격 목표로 삼았다고 설명했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장이 블라디미르 푸틴 대통령에게 “대규모 보복 공격” 결과를 보고했다며 “이번 공격은 전적으로 군사 및 군 관련 시설만을 겨냥했다”고 주장했다.

러시아의 이번 공습은 최근 우크라이나가 드론을 이용해 모스크바를 비롯한 러시아 본토의 정유 시설, 에너지 인프라, 군 통신시설 등에 대한 공격을 강화한 가운데 이뤄졌다. 우크라이나는 최근 장거리 공격 능력을 갖춘 드론 생산을 확대하며 러시아 영토 깊숙한 곳까지 타격 범위를 넓히고 있다. 앞서 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 공개한 보고서는 러시아군 사상자의 90% 이상이 전통적인 지상전이 아닌 드론 공격으로 발생했을 가능성이 있다고 분석했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아의 대규모 공습 가능성을 보고받은 뒤 아일랜드 더블린 방문 일정을 단축하고 급히 귀국했다. 그는 공습 피해를 본 키이우의 한 아파트를 방문해 러시아에 대한 보복을 예고하며 서방 국가들에 방공 지원을 거듭 요청했다. 그는 “우리는 미국이 패트리엇 미사일과 관련 시스템 지원에 관한 결정을 내려주기를 간절히 바란다”고 말했다.

러시아의 공습이 격화되면서 인접국들도 경계 태세를 강화했다. 폴란드는 예방 차원에서 전투기를 긴급 출격시켰고, 핀란드는 발트해 핀란드만 동부 지역에 일시적으로 비행 제한 구역을 설정했다가 해제했다.