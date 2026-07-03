전 세계 해수면 온도 기록 경신···“폭염·폭우·해양 생태계 피해 우려”

지난달 21일 전 세계 해수면 온도가 역대 6월 기준 최고치를 기록한 것으로 관측됐다.

유럽연합(EU) 코페르니쿠스 기후변화서비스(C3S)는 지난달 21일 전 세계 해수면 온도가 20.86도를 기록해 역대 최고였던 2023년과 2024년 기록(20.83도)을 넘어섰다고 지난 1일 발표했다.

프랑스의 비영리 해양예측센터 메르카토르 오션 인터내셔널이 운영하는 코페르니쿠스 해양서비스(CMEMS)도 같은 날 전 세계 해수면 온도를 역대 최고치인 21도로 집계했다.

C3S는 엘니뇨 현상과 최근 몇 달간 각 해역에서 관측된 이례적으로 높은 해수면 온도를 보았을 때 이시기 전 세계 해수면 온도 기록 경신은 이미 예상됐던 일이라고 설명했다.

C3S 자료를 보면 지난 3년간 전 세계 해양은 평년보다 0.35~0.73도 높은 온도를 기록했다. 지난달에는 같은 시기 기준 고온 현상이 최고 수준에 달했다.

카를로 부온템포 C3S 국장은 “이번 해수면 온도 상승은 새로운 국면의 시작을 알리는 신호가 될 수 있다”며 “앞으로 몇 달 동안 더 많은 온도 기록이 경신될 가능성이 높다”고 말했다.

해수 온도가 상승하면 태풍 등 저기압은 더 많은 에너지를 공급받는다. 증발량이 많아지면서 극한강수와 홍수 발생 가능성도 높아진다. 해양열파의 빈도와 강도가 증가하면서 생태계와 어업도 피해를 입을 수 있다.

엘니뇨 현상 그 자체가 그해 한국 날씨에 직접적으로 미치는 영향은 단정하기 어렵다. 예상욱 기후에너지시스템공학과 교수는 일부 지역에서는 폭우와 폭염 등 이상 기후가 발생하기도 하지만 계절과 시기, 지역에 따라 영향이 다르게 나타난다고 설명했다.

C3S는 해수면 온도 상승이 일시적인 현상인지, 장기간 지속하는 흐름인지 계속 감시하겠다고 밝혔다.