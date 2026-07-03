취임 다음날 만난 전재수·김상욱···“부·울 교통·문화 분야 협력 강화”

전재수 부산시장과 김상욱 울산시장이 취임 다음 날 직접 만나 부산·울산 교류 협력 강화 방안을 논의했다. 부·울·경 행정 통합 추진의 동력 마련을 위한 만남이라는 해석이 나온다.

3일 부산시와 울산시에 따르면 김 시장은 지난 2일 부산시청을 방문해 전 시장을 만났다. 두 시장은 시민이 직접 체감할 수 있는 교통·문화 분야부터 협력을 확대하기로 의견을 모았다.

두 시장은 부산~울산과 양산을 오가며 통근하는 시민들의 불편을 줄이기 위해 대중교통 개선 방안을 집중 논의한 것으로 알려졌다.

동남권지방데이터청에 따르면 지난해 기준 울산·경남에 살면서 부산으로 출근하는 인구는 11만7000명으로 집계됐다. 이는 2년 전보다 13.6% 증가한 수치다.

울산에 직장을 두고 통근하는 인구는 경남 양산시(1만6505명), 부산 기장군(1만1234명), 부산 해운대구(5007명) 순으로 많았다. 울산에 거주지를 두고 통근하는 인구는 경북 경주시(1만7354명), 경남 양산시(2198명), 부산 기장군(870명) 순이었다.

부산과 울산은 동해선 광역전철(부산 부전역~울산 태화강역)로 연결되어 있지만, 서울·수도권에서 운영하는 형태의 광역버스는 사실상 전무하다. 부산 외곽의 금정구 노포버스터미널을 오가는 일부 노선버스와 시외버스 노선이 전부다.

두 시장은 이날 부산 기장군에서 울산 울주군 서생면까지 해안을 따라 달리는 해변마라톤의 공동 개최도 추진하기로 했다. 양 측은 빠른 시일 내에 실무협의에 나선다는 계획이다.

전재수 부산시장은 “부·울·경이 서울·수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 새로운 성장거점이 되어야 한다는 데 공감했다”며 “부·울·경을 하나의 경제권역으로 만들기 위해 공동 사업을 발굴하고, 협력 방향을 모색해 나가겠다”고 말했다.

김상욱 울산시장은 “시민들은 이미 울산과 부산을 하나의 생활권으로 인식하고 있다”며 “시민의 편의를 강화하기 위해서는 앞으로 부산시와 더욱 긴밀하게 소통하고 협력하겠다”고 말했다.