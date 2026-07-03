“이번엔 무릎 아픈 거로 하시죠”···예비군 훈련 회피 가짜 진단서 1400장 발급해준 한의사 구속 기소

예비군 300명에게 예비군 훈련 연기용 허위진단서를 약 1400장 발급해주고 4000만원 넘는 돈을 받아 챙긴 한의사가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 형사4부(부장검사 이상훈)는 3일 허위진단서작성·행사와 의료법 위반, 위계공무집행방해 혐의를 받는 40대 한의사 A씨를 구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 A씨에게 진단서를 구매해 예비군 훈련을 불법으로 피한 예비군 300명도 허위진단서작성·행사, 예비군법 위반 혐의로 불구속 기소했다.

검찰에 따르면 A씨는 서울 구로구에서 한의원을 운영하면서 2022년 6월부터 지난해 12월까지 예비군 300명에게 1430회에 걸쳐 대면 진료를 하지 않고 허위진단서를 발급해 이들의 예비군 훈련을 미루도록 한 혐의를 받는다.

검찰 조사 결과 A씨는 건강에 문제가 없는 예비군들에게 장당 3만원을 받고 ‘요추 염좌’ 등 병명이 써진 가짜 진단서를 발급했다. A씨는 전화와 문자 등을 통해 진단서 발급 요청을 받고 허위 진단서 사진을 찍어 보내주는 식으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

A씨는 이 과정에서 예비군에게 “이번에 자동차 보험으로 치료를 받았으니 내년에 예비군 훈련이 있으면 이야기를 해라. 내년은 그냥 해 드리겠다”, “이번에는 무릎 아픈 거로 하자”고 제안하는 등 단골손님을 유치하는 방식으로 적극적인 ‘진단서 영업’을 한 것으로 조사됐다.

그 결과 예비군 300명은 예비군 훈련을 총 1984회 연기했다. 이 중 95명은 예비군 8년 차까지 훈련을 계속 연기해 훈련을 받지 않은 채 복무를 만료한 것으로 확인됐다. 한 예비군은 이런 방법으로 훈련을 29회 연기한 것으로도 조사됐다. 검찰은 300명 예비군 중 범행 정도에 따 15명은 정식으로 기소했고 285명은 약식 기소했다.

검찰은 “성실하게 의무를 이행하는 예비군 대원들에게 상대적 박탈감과 사기 저하를 초래하고 예비군제도의 실효성을 훼손해 국방력를 저하시키는 관련 사범을 엄단할 예정”이라고 밝혔다.