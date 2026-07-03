이 대통령 “남해안 우주항공 산업벨트 구축…안보 초석, 명운 걸고 키우겠다”

“서남·충청·영남권 투자, 5극3특과 상통…반드시 국토공간 대전환” 전재수·추경호·김상욱·이철우·박완수 이름 부르며 “중앙정부와 협력해달라”

이재명 대통령은 3일 “영남의 탄탄한 제조 기반 위에 피지컬 인공지능(AI), 우주항공 등 첨단 기술과 산업을 융합한다면, 대한민국은 미래 글로벌 시장을 선도하게 될 것”이라고 말했다. 한화·현대차·삼성·SK·두산·LG그룹 등 대기업들은 이날 312조원 규모의 영남권 투자 계획을 발표했다.

이 대통령은 이날 경남 진주시 경상대 칠암캠퍼스에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 “영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어 세계 제조업 1위를 향해 한 걸음 더 나아갈 것”이라며 이같이 말했다.

이날 행사는 호남권, 충청권에 이어 이은 ‘3대 메가 프로젝트’의 마지막 권역별 후속 일정이다. 3대 메가 프로젝트는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI를 호남·충청·영남에 집중 육성하는 정부의 신성장 전략이다.

이 대통령은 영남 투자 계획과 관련 “차세대 반도체와 AI 데이터센터에 대한 대규모 투자와 함께 국내 최대 로봇산업 혁신벨트와 자동차, 세계 1위 조선 등을 포함한 피지컬 AI 분야를 집중 육성해 제조 현장을 지능형 산업으로 다시 빚어내겠다”며 “국내 생산 1위의 우주항공·방산 분야와 SMR(소형모듈원자로) 등 에너지와 배터리·디스플레이 분야도 과감하고 적극적인 투자가 이뤄질 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “특히 우주항공은 영남이 키워낼 대한민국의 새로운 먹거리 산업”이라며 “정부는 위성과 발사체, 미래 항공기와 우주 신산업을 연결하는 남해안 우주항공 산업벨트를 본격 구축하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “서남권에서 시작해 충청권을 지나 오늘 영남권에서 발표한 대규모 투자 계획은 정부가 추진하는 ‘5극 3특 성장엔진’ 전략과 궤를 같이한다”며 “수도권 집중과 지방 소멸의 악순환을 끊고 각 권역이 스스로 산업을 일구는 성장의 주체로 설 수 있도록 ‘국토 공간 대전환’을 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다.

특히 “이를 위해 대통령인 제가 직접 세심히 살피고 각별히 챙기겠다”며 “중앙 정부는 세제와 재정, 금융과 규제, 인프라를 한데 묶은 과감한 패키지 지원을 추진할 것”이라고 말했다.

“다섯 분 시도지사분들에게 각별한 부탁”

국힘 등 ‘호남 반도체 클러스터’ 계획 반발 염두

이 대통령은 모두발언을 하기 전 전재수 부산시장, 추경호 대구시장, 김상욱 울산시장, 이철우 경북지사, 박완수 경남지사를 차례로 소개하며 좌중에 박수를 청한 뒤 “다섯 분의 시도지사 분들에게 각별한 부탁을 드린다. 우리가 기획하는 지방 중심의 새로운 미래에 대한민국 대전환이 현실이 될 수 있도록 중앙정부와 협력해달라”고 말했다.

이는 국민의힘 등 보수 야권이 호남 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 상황을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 이 대통령은 전날 충남 아산시에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에서 “지방자치단체장들이 ‘왜 우리 동네는 안 되는 거야’ 이런 지적을 받다 보니 스트레스받는 경우도 있는 것 같다”며 “그렇더라도 분열적으로 접근하면 안 된다”고 말한 바 있다.

정부는 이날 ‘3대 메가 프로젝트’ 일환으로 영남권에 312조원 규모의 차세대 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터·SMR·방산·우주항공 등 분야 투자 계획을 공개했다. 청와대가 지난달 29일 발표한 잠정 투자액인 270조원보다 42조원 늘어난 규모다. 김동관 한화그룹 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 노태문 삼성전자 대표이사, 정재헌 SK텔레콤 사장이 직접 기업별 영남권 투자 계획을 발표했다.

이 대통령은 이날 국민보고회 직전 경남 진주시에서 열린 국가우주위원회 회의에서 “전 세계적인 기술 패권 경쟁이 이제 지구를 넘어 우주로 확장되고 있다”며 “나라의 명운을 걸고 국가 안보의 초석이자 새로운 미래 먹거리로 기능하게 될 우주항공 산업을 확실히 키워내겠다”고 밝혔다. 국가우주위원회는 대통령을 위원장으로 하는 우주개발 정책의 최상위 의결기구로, 정부위원과 민간위원이 각각 13명씩으로 구성된다.

이 대통령은 이날 자유토론에서 민간위원이 ‘군수 중심의 우주항공산업에서 벗어나야 한다’고 제안하자 “차세대 민항기 국제 공동개발을 위한 전담팀 구성을 추진해보자”고 말했다. 로켓 발사 허가 심사 규제 완화를 요구받고는 “국민 안전에 위협이 되지 않는 범위에서 후속 발사에 대한 심사는 완화해야 한다”며 관련 규제 완화를 지시했다.

이날 회의에서는 남해안 벨트를 중심으로 우주항공 산업을 육성하기 위한 ‘대한민국 우주항공 산업육성 전략안’이 의결됐다. 전략에는 한국형 저궤도 위성통신망 구축, 2030년 민간 주도 달 착륙선 발사 등 내용이 담겼다.

이 대통령은 오는 6일 청와대에서 ‘반도체클러스터 민관 합동점검회의’를 주재하고 3대 메가프로젝트 추진 계획을 점검한다. 회의에는 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장 등 청와대 인사들과 구윤철 부총리 등 관계부처 장관들, 민형배 전남광주통합특별시장, 삼성전자와 SK하이닉스의 사장급 인사가 참석한다.