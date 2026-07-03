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본문 요약

서남권 반도체 클러스터 등이 포함된 '3대 메가프로젝트'를 추진 중인 정부가 최근 부지를 정한 원자력발전소 외에 원전을 더 건설할지를 검토하고 있다.

12차 전기본 수립 총괄위 수요계획소위원회 위원장인 허진 이화여대 교수는 지난달 30일 국회기후변화포럼 주최 토론회에서 "3대 메가프로젝트 발표에 따라 개선하고 보완할 예정"이라면서 "이번에 처음으로 제시하는 지역별 전력수요 전망에도 메가프로젝트를 반영할 것"이라고 설명했다.

앞서 강훈식 대통령 비서실장도 3대 메가프로젝트 발표 직후 브리핑에서 원전 추가 도입 가능성 질문에 "12차 전기본에 내용이 들어갈 것으로 생각하면 된다"고 말한 바 있다.

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‘3대 메가프로젝트’ 집중하는 정부, 12차 전기본에 대형 원전 추가 검토

입력 2026.07.03 16:23

  • 김경학 기자

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김성환 기후부 장관 “원전 추가 빨리 검토해야”

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 2일 경기 과천시 국가공무원인재개발원 과천분원에서 강연하고 있다. 기후부 제공

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 2일 경기 과천시 국가공무원인재개발원 과천분원에서 강연하고 있다. 기후부 제공

서남권 반도체 클러스터 등이 포함된 ‘3대 메가프로젝트’를 추진 중인 정부가 최근 부지를 정한 원자력발전소 외에 원전을 더 건설할지를 검토하고 있다. 올해 수립될 예정인 제12차 전력수급기본계획(전기본)에 이를 반영할 가능성이 큰 것으로 전망된다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 3일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “12차 전기본을 정기국회 전후로는 확정해야 한다”고 말했다.

김 장관은 이날 방송에서 반도체 산단이 확대되면 “(전력 수요가)만만치 않다”면서 “반도체 공장엔 24시간 전기를 안정적으로 공급해야 하는데, 이는 재생에너지 발전이 늘어나는 것만으로는 감당하기 만만치 않아 원전을 추가로 지어야 할지를 빨리 검토해야 한다”고 덧붙였다.

12차 전기본엔 2040년까지 전력을 어떻게 생산하고 공급할지 계획이 담긴다. 앞서 지난 4월 12차 전기본 수립 총괄위원회는 2040년 전력소비량은 657.6∼694.1TWh(테라와트시), 연중 최대 전력 수요는 131.8∼138.2GW(기가와트)에 달할 것으로 전망했다.

다만 이 전망은 3대 메가프로젝트가 반영되기 전이라 향후 수요가 더 커질 가능성이 거론된다. 12차 전기본 수립 총괄위 수요계획소위원회 위원장인 허진 이화여대 교수는 지난달 30일 국회기후변화포럼 주최 토론회에서 “3대 메가프로젝트 발표에 따라 (전력 수요 전망치를) 개선하고 보완할 예정”이라면서 “이번에 처음으로 제시하는 지역별 전력수요 전망에도 메가프로젝트를 반영할 것”이라고 설명했다.

앞서 강훈식 대통령 비서실장도 3대 메가프로젝트 발표 직후 브리핑에서 원전 추가 도입 가능성 질문에 “12차 전기본에 내용이 들어갈 것으로 생각하면 된다”고 말한 바 있다.

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