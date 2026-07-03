눈보다 ‘코’ 믿어라…맛있게 잘 익은 토마토 고르는 법

예전에는 토마토를 잘라 설탕이나 꿀을 뿌려 먹거나, 주스로 갈아 마시는 정도가 일반적이었다. 하지만 지금은 볶고, 굽고, 절이고, 으깨 소스나 국수 육수로 활용하는 등 다양한 요리에 쓰이며 토마토는 여름철 대표 식재료로 자리 잡았다. 더구나 항산화 성분이 풍부하고 칼로리가 낮아 건강식과 다이어트 식단에도 빠지지 않아 남녀노소 즐길 수 있게 됐다. 토마토를 무엇보다 맛있게 먹으려면 향과 단맛이 풍부한, 잘 익은 토마토를 구하는 것이 첫 번째다. 전문가들은 ‘후각’을 이용해 고르면 실패가 없다고 말한다.

가장 먼저 살펴봐야 할 것은 껍질 상태다. 껍질은 매끄럽고 상처나 멍, 검은 반점이 없는 것이 좋다. 작은 흠집은 도려내고 먹을 수도 있지만, 움푹 꺼진 자국이나 물러진 부위가 넓거나 바닥에 즙이 흘러나와 있다면 부패가 진행됐을 가능성이 높아 피하는 것이 좋다. 토마토는 과육이 부드러워 곰팡이나 세균이 겉으로 보이는 것보다 깊숙이 퍼졌을 수 있다. 작은 긁힘이나 상처도 부패를 앞당길 수 있다.

손으로 살짝 눌러보는 것도 중요하다. 너무 물렁하면 이미 신선도를 잃은 상태일 가능성이 크고, 반대로 돌처럼 단단하면 충분히 익지 않아 맛과 향이 떨어질 수 있다. 잘 익은 토마토는 크기에 비해 묵직한 느낌이 들고, 가볍게 눌렀을 때 약간 탄력이 느껴지는 정도가 가장 적당하다.

그리고 토마토의 맛을 결정하는 향도 중요한 판단 기준이다. 잘 익은 토마토는 흙내음과 함께 은은한 단향이 난다. 전문가들은 특히 여름철에는 지역에서 자연 숙성된 토마토가 유통될 가능성이 높아 향과 맛이 훨씬 뛰어난 경우가 많다고 설명한다. 반면 아무런 향이 느껴지지 않는다면 수분만 많고 풍미가 부족할 가능성이 크다.

신선한 토마토를 구입했다면 보관법도 중요하다. 토마토는 올바르게 보관해야 특유의 향과 과즙을 오래 유지할 수 있으며, 가능한 한 신선할 때 섭취하는 것이 가장 맛있게 즐기는 방법이다.

아직 덜 익은 토마토는 실온에서 꼭지가 아래를 향하도록 두면 자연스럽게 후숙된다. 충분히 익은 뒤에는 냉장 보관하면 신선도를 며칠 더 유지할 수 있지만, 너무 오래 냉장고에 두면 저온으로 인해 향과 식감이 떨어질 수 있다. 따라서 냉장 보관한 토마토는 먹기 20~30분 전에 꺼내 실온에 두면 풍미를 더 잘 느낄 수 있다.

또한 토마토는 씻지 않은 상태로 보관하는 것이 좋다. 표면에 남은 수분은 곰팡이와 부패를 촉진할 수 있기 때문에, 세척은 먹기 직전에 하는 것이 신선도를 유지하는 데 도움이 된다. 씻은 토마토를 얼리면 그것대로 별미 식재료로 변신하기도 한다.