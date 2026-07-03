전기료 폭등·대규모 정전···독립기념일 연휴 앞둔 미국, 열돔에 전력 비상

미국 독립기념일(7월4일) 연휴를 앞두고 미시시피강 동쪽 대부분 지역을 덮친 열돔 현상으로 전력 수요가 급증하면서 미국에서 전기요금 폭등과 대규모 정전 사태가 이어지고 있다.

미국 국립기상청(NWS)은 2일(현지시간) 폭염 경보를 발령했다. 이날 미국 동부 해안과 남서부 일부 지역의 기온은 37.7도를 넘어섰고, 일부 지역의 체감온도는 40도 안팎까지 치솟았다. 당국은 중·동부 지역에서 독립기념일 연휴 기간인 5일까지 폭염이 이어질 것으로 전망했다.

폭염에 따른 전력 수요 급증은 정전과 전기요금 상승으로 이어졌다. 동북부와 중서부, 남부 지역에서는 15만 가구 이상이 정전 피해를 입었고, 뉴욕에서만 2만7000가구 이상이 전력 공급 중단을 겪었다.

전력 도매가격은 급등했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 뉴잉글랜드 지역 현물 전력 가격은 하루 만에 240% 이상 상승했다. 뉴욕 전력 가격은 두 배 이상, 중서부 지역 전력 가격은 50% 넘게 오른 것으로 나타났다.

미 싱크탱크 록키마운틴연구소(RMI)의 마크 다이슨 전력 부문 책임자는 영국 파이낸셜타임스(FT)에 “전형적인 전력 수급 불균형 현상으로, 특히 동북부·중서부 지역에서 매우 높은 전력 가격이 형성되고 있다”며 “최근 휘발유와 식료품 가격 상승에 이어 전기요금 부담까지 커지면서 미국 가계의 생활비 부담이 가중될 수 있다”고 말했다.

전력 수요를 줄이기 위한 긴급 조치도 잇따랐다. 조란 맘다니 뉴욕시장은 엑스에 글을 올려 시민들에게 에어컨 설정 온도를 25.5도로 유지하고 불필요한 조명 사용을 줄여달라고 당부했다. 세탁기와 식기세척기 사용도 가급적 오전 시간대로 미뤄 달라고 요청했다. 뉴욕의 주요 전력회사인 콘에디슨은 브롱크스와 맨해튼 일부 지역의 전압을 8% 낮추는 조치를 시행하며 에너지 절약을 당부했다.

미국 중동부 전력망 운영기관인 PJM 인터커넥션은 전날 오후 전력 수요가 사상 최고치를 경신했다고 발표했다. PJM은 인근 지역 전력 공급 제한 방안도 검토 중이다. 듀크에너지 등 일부 전력회사는 인근 지역에서 추가 전력을 구매해 공급 부족에 대응하는 한편, 전력 사용량을 줄인 소비자에게 보상금을 지급하는 수요반응 프로그램을 가동했다.

폭염 영향은 교통 분야로도 확산하고 있다. 미국 철도공사 암트랙은 고온으로 인한 철도 시설 부담 증가를 이유로 동북부 일부 노선의 운행을 취소하거나 우회 운행하고 있다. 독립기념일 연휴 이동 수요까지 겹치면서 교통 혼란은 더 커질 것이라는 전망이 나온다.