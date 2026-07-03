홈플러스 ‘운명의 2주’···MBK·메리츠·정부 변화 없으면 ‘청산’ 현실화

서울회생법원이 3일 홈플러스 회생절차 폐지를 결정하면서 홈플러스는 결국 청산 수순을 밟게 될 가능성이 커졌다.

법원은 이날 회생절차 폐지를 결정한 이유로 “회생계획안을 수행하기 위해서는 운영자금으로 최소 약 2000억원이 필요함에도 현재까지 조달되지 않았다”고 밝혔다. 다만 법원은 “14일간의 즉시항고 기간 안에 홈플러스가 자금 조달 후 즉시항고하면 재판부가 폐지 결정을 취소할 수 있다”고 했다. 긴급운영자금(DIP) 2000억원 마련을 두고 두 달 넘게 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 공방을 벌이고 있는 대주주 MBK파트너스에 사실상 최후통첩을 날린 것이다.

하지만 MBK와 메리츠는 이날 법원 결정 이후에도 진전된 입장을 내놓지 않았다. 앞으로 2주 동안 정치권과 노동계가 사태 해결을 위해 적극 나설 것으로 보이지만, 해결 방안을 찾기는 쉽지 않을 거란 전망이 나온다. MBK와 메리츠의 책임 떠넘기기로 홈플러스가 끝내 파산할 경우 최대 10만명에 달하는 피해자를 만들 수 있어 비판이 클 것으로 보인다.

이날 서울회생법원과 홈플러스 노사, 메리츠에 따르면 홈플러스는 지난해 3월4일 회생절차개시 결정이 이뤄졌다. 이후 홈플러스는 회생계획 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진했으나 무산됐다. 홈플러스는 같은 해 12월29일 법원에 DIP 금융을 통한 3000억원 신규 차입 등을 골자로 하는 ‘구조혁신형 회생계획안’을 제출했다. 하지만 홈플러스가 3000억원 중 각각 1000억원씩을 책임지자고 한 주체 가운데 MBK를 제외한 메리츠와 산업은행은 이에 응하지 않았다.

홈플러스는 지난달 30일 최소 2000억원의 외부자금을 추가 조달하는 것을 전제로, 대형마트 점포 중 37개 비핵심점포 영업을 중단하고 67개 핵심점포 위주로 영업을 집중해 재무구조를 개선하겠다고 했다. 또 영업수익금과 자산 매각을 통해 변제·운영자금을 마련하고, 계속 영업 중인 사업부문에 대해선 인가 후 영업양도를 추진해 양도대금으로 부채를 변제하겠다는 등 내용의 회생계획안 수정안을 법원에 냈다. 홈플러스는 점포·임직원 축소와 홈플러스 익스프레스 매각 등으로 비용이 1조2000억원 감소해 영업만 정상화되면 곧바로 800억원대 영업이익 실현이 가능하다고 주장했다.

그러나 법원은 “홈플러스가 메리츠로부터 2000억원을 추가 차입하기 위해 노력하고 있다고만 할 뿐 외부자금 추가 조달 계획에 관한 구체적이고 현실적인 소명자료를 전혀 제출하지 못하고 있다”며 “반면 메리츠는 MBK와 김병주 MBK 회장의 연대보증을 조건으로 1000억원의 DIP 대출을 제공할 의사는 있으나, 그 이상의 자금을 대여하지는 않겠다는 입장”이라고 지적했다. MBK와 메리츠는 홈플러스 회생을 희망한다면서도 자금 조달 책임은 서로 떠넘겨왔다. 상품 납품이 끊어져 매대가 텅 빈 매장 영업을 정상화하기 위해서는 최소 2000억원이 추가로 필요하지만, 이에 대한 조달 방안이 회생계획안 가결기간 마지막 날인 이날까지도 마련되지 않은 것이 법원이 회생절차 폐지를 결정한 주된 이유다.

이제 마지막 남은 시간은 딱 2주다. 홈플러스 노동자들은 MBK와 메리츠, 그리고 정부에 사태 해결을 위해 나설 것을 호소했다. 마트노조와 홈플러스 일반노조는 각각 성명을 내고 “대주주 MBK와 채권단 메리츠는 물론 정부와 국회까지 모두가 책임을 외면한 결과”라며 “노동자와 협력업체, 입점 업주, 가족들의 생존은 벼랑 끝으로 내몰렸다”고 밝혔다. 노조는 MBK와 메리츠의 2000억원 즉시 투입, 정부의 공적자금 투입과 MBK 수사, 피해자들에 대한 생존권 대책 마련 등을 촉구했다.

MBK와 메리츠, 정부의 전향적인 입장 변화 없이는 2주 안에 홈플러스 파산을 막을 대책이 나오기 어려운 상황이다. 하지만 법원 결정 이후에도 MBK와 메리츠는 기존 입장을 반복하며 서로에게 책임을 떠넘겼다. 홈플러스는 이날 MBK 입장을 대변해 “수많은 이해관계자들의 간청에도 불구하고 메리츠는 1000억원의 연대보증만으로는 부족하다고 자금지원을 거절하고 있어 안타깝다”며 “메리츠에 2000억원의 운영자금 대출을 해줄 것을 간청한다”고 밝혔다. 메리츠는 “홈플러스 위기는 지난 10년간 MBK가 투자금 회수에만 몰두한 경영의 참담한 결과”라며 “남은 2주간 MBK는 최대주주이자 경영책임자로서 홈플러스 회생을 위해 마땅히 책임 있는 역할을 다해야 한다”고 밝혔다. 정부는 이날 정부서울청사에서 홈플러스 관련 관계기관 전담반(TF) 회의를 열고 임금체불 피해 노동자 1인당 최대 2100만원 대지급금 지급, 홈플러스 협력 소상공인 지원한도를 7000만원에서 1억원으로 확대 등 청산을 전제로 한 대책만 내놨다.

홈플러스 파산이 현실화하면 마트 노동자뿐 아니라 배송기사, 납품업체, 입점업체, 전단채 투자자 등 피해로 파장이 상당할 것으로 보인다. 연관된 피해자가 10만명에 달한다는 분석도 있다. 중소기업중앙회가 최근 홈플러스 납품 중소기업·소상공인 150곳을 대상으로 조사한 결과 홈플러스로부터 받지 못하고 있는 납품대금 규모는 평균 7억7400만원에 달했다. 폐점된 홈플러스에 입점한 한 자영업자는 이날 통화에서 “매장 시설물을 설치하는 데 들인 수억원을 아직 회수도 못 했는데, 매출이 급감한 데다 언제까지 영업할 수 있는지도 알 수 없어 막막한 상황”이라며 “정부 대책도 대출 지원밖에 없어서 별 도움이 되지 않는다”고 말했다.