창간 80주년 경향신문

비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’

입력 2026.07.03 16:40

  • ‘새미네부엌’ 요리연구소
구글 검색 선호 매체로 추가

늦은 장마가 달갑지 않아도, 이것만 있으면 돼

가출했던 기운을 부르는, 지글지글 전 부치는 소리

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

해물파전은 참 요상한 음식이다. 비 오는 날엔 늘 생각나고, 장마가 시작되면 더욱 간절해진다. 바삭하게 익어가는 소리만 들려도 마음이 다 차분해지고, 노릇하게 구워진 가장자리를 떼먹는 순간에는 괜히 세상이 조금 더 괜찮아진 것 같은 기분. 오래전부터 비와 아삼육으로 붙어 다녀서 그런가.

여름 장마철이 되면 창문 밖 풍경이 시도 때도 없이 달라진다. 하늘은 잔뜩 흐려지고, 빗방울은 쉼 없이 유리창을 두드린다. 계획했던 산책은 미뤄지고, 주말 나들이 역시 취소. 마음까지 눅눅해지는 날들이 계속될 땐 특별한 위로나 거창한 이벤트보다 부엌에서 들려오는 익숙한 소리로 가출했던 기운을 불러와 본다. 지글지글 전 부치는 소리로!

반죽을 만들고, 채소를 가지런히 손질하고, 냉동실 속 믹스 해산물을 꺼내 녹이는 과정을 차근차근 해내다 보면 묘하게 마음이 동한다. 정신없이 바쁜 일상에서는 늘 결과만을 바라보지만, 요리하는 순간만큼은 과정들을 하나하나 밟아가는 것이 맞다. 그렇게 그 짧은 시간 동안 머릿속을 채우던 걱정들도 조금씩 조금씩 옅어져 간다. 과정을 온전히 거쳐야 비로소 완성되는 요리를, 부러, 그리고 직접 해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

튀김가루와 물을 섞어 만든 반죽에 손질해 둔 쪽파, 양파, 고추, 해산물을 모두 넣고 골고루 섞은 후, 중불로 예열한 팬에 식용유도 넉넉히 둘러 전 반죽을 꼼꼼히 펼친다. 반죽을 올릴 땐 욕심을 버리고 팬 크기의 절반만큼만 가뿐히 얹은 다음 넓고 얇게 익혀줘야 전 특유의 바삭한 맛이 살아난다.

팬 위에 올려진 파전이 지글지글 소리를 내기 시작하면, 빗소리, 기름 튀는 소리, 창밖의 회색 풍경 모두가 그림처럼 어우러진다. 거기에 노릇하게 익은 해물파전을 한 번에 뒤집는 행복, 접시에 담아 따뜻할 때 한 입 베어 무는 행복, 파전을 죽죽 찢어 온 가족 입속에 쏙쏙 넣어주는 행복들이 모여 우리 집 식탁 역시 그림처럼 어여쁘다. 비 내리는 하루의 구겨진 마음까지 펴주는 해물파전! 상세 레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

‘새미네부엌’ 요리연구소 제공

✅ 비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’ 재료

쪽파 2/3줌(100g), 냉동 해물 2줌(200g), 양파 1/6개(45g), 청양고추 1개(10g), 튀김가루 1컵(100g), 물 1/2컵(90㎖), 폰타나 포도씨유 4스푼(40g)

✅ 비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’ 만들기

1. 쪽파는 깨끗이 씻어 4~5㎝ 크기로 썰어요.

2. 양파는 0.5㎝ 두께로 채 썰고 청양고추는 송송 썰어요.

3. 튀김가루와 물을 넣고 섞어 반죽을 만든 후 양파, 쪽파, 고추, 해산물을 모두 넣고 가볍게 섞어요.

4. 중불에서 예열한 팬에 식용유를 두르고 전 반죽을 팬 크기의 절반 정도로 올리고 뒤집개로 눌러 펴주세요.

5. 전의 아래쪽이 어느 정도 익어서 가장자리 색이 변하면, 뒤집개로 전을 살짝 들어서 기름이 전 가운데까지 들어가게 해줍니다.

6. 그다음 전을 뒤집어 양면이 황금색이 날 때까지 노릇하게 부쳐주면 완성!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글