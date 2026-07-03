늦은 장마가 달갑지 않아도, 이것만 있으면 돼 가출했던 기운을 부르는, 지글지글 전 부치는 소리

해물파전은 참 요상한 음식이다. 비 오는 날엔 늘 생각나고, 장마가 시작되면 더욱 간절해진다. 바삭하게 익어가는 소리만 들려도 마음이 다 차분해지고, 노릇하게 구워진 가장자리를 떼먹는 순간에는 괜히 세상이 조금 더 괜찮아진 것 같은 기분. 오래전부터 비와 아삼육으로 붙어 다녀서 그런가.

여름 장마철이 되면 창문 밖 풍경이 시도 때도 없이 달라진다. 하늘은 잔뜩 흐려지고, 빗방울은 쉼 없이 유리창을 두드린다. 계획했던 산책은 미뤄지고, 주말 나들이 역시 취소. 마음까지 눅눅해지는 날들이 계속될 땐 특별한 위로나 거창한 이벤트보다 부엌에서 들려오는 익숙한 소리로 가출했던 기운을 불러와 본다. 지글지글 전 부치는 소리로!

반죽을 만들고, 채소를 가지런히 손질하고, 냉동실 속 믹스 해산물을 꺼내 녹이는 과정을 차근차근 해내다 보면 묘하게 마음이 동한다. 정신없이 바쁜 일상에서는 늘 결과만을 바라보지만, 요리하는 순간만큼은 과정들을 하나하나 밟아가는 것이 맞다. 그렇게 그 짧은 시간 동안 머릿속을 채우던 걱정들도 조금씩 조금씩 옅어져 간다. 과정을 온전히 거쳐야 비로소 완성되는 요리를, 부러, 그리고 직접 해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

튀김가루와 물을 섞어 만든 반죽에 손질해 둔 쪽파, 양파, 고추, 해산물을 모두 넣고 골고루 섞은 후, 중불로 예열한 팬에 식용유도 넉넉히 둘러 전 반죽을 꼼꼼히 펼친다. 반죽을 올릴 땐 욕심을 버리고 팬 크기의 절반만큼만 가뿐히 얹은 다음 넓고 얇게 익혀줘야 전 특유의 바삭한 맛이 살아난다.

팬 위에 올려진 파전이 지글지글 소리를 내기 시작하면, 빗소리, 기름 튀는 소리, 창밖의 회색 풍경 모두가 그림처럼 어우러진다. 거기에 노릇하게 익은 해물파전을 한 번에 뒤집는 행복, 접시에 담아 따뜻할 때 한 입 베어 무는 행복, 파전을 죽죽 찢어 온 가족 입속에 쏙쏙 넣어주는 행복들이 모여 우리 집 식탁 역시 그림처럼 어여쁘다. 비 내리는 하루의 구겨진 마음까지 펴주는 해물파전! 상세 레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅ 비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’ 재료

쪽파 2/3줌(100g), 냉동 해물 2줌(200g), 양파 1/6개(45g), 청양고추 1개(10g), 튀김가루 1컵(100g), 물 1/2컵(90㎖), 폰타나 포도씨유 4스푼(40g)

✅ 비가 와도 괜찮아, ‘해물파전’ 만들기

1. 쪽파는 깨끗이 씻어 4~5㎝ 크기로 썰어요.

2. 양파는 0.5㎝ 두께로 채 썰고 청양고추는 송송 썰어요.

3. 튀김가루와 물을 넣고 섞어 반죽을 만든 후 양파, 쪽파, 고추, 해산물을 모두 넣고 가볍게 섞어요.

4. 중불에서 예열한 팬에 식용유를 두르고 전 반죽을 팬 크기의 절반 정도로 올리고 뒤집개로 눌러 펴주세요.

5. 전의 아래쪽이 어느 정도 익어서 가장자리 색이 변하면, 뒤집개로 전을 살짝 들어서 기름이 전 가운데까지 들어가게 해줍니다.

6. 그다음 전을 뒤집어 양면이 황금색이 날 때까지 노릇하게 부쳐주면 완성!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소