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삼성은 영남권에 휴머노이드 로봇과 인공지능 데이터센터 등 60조원을 투자해 "제조 AI 선도지역으로 육성할 것"이라며 로봇 특화단지 지정 등 정부의 지원을 요청했다.

노 사장은 "휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다"고도 밝혔다.

삼성전자와 삼성SDS는 경북 구미에 휴머노이드 로봇 생산라인과 제조 AX, AI 데이터센터 등을 투자할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성, 영남에 60조 투자 “제조 AI 선도지역 육성…로봇 특화단지 지정 요청”

입력 2026.07.03 16:48

  • 김유진 기자

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SK, 영남에 140조 투자해 AI 데이터센터 구축

삼성은 영남권에 휴머노이드 로봇과 인공지능(AI) 데이터센터 등 60조원을 투자해 “제조 AI 선도지역으로 육성할 것”이라며 로봇 특화단지 지정 등 정부의 지원을 요청했다. SK는 울산을 시작으로 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 구축하는 등 140조원을 투자해 영남을 AI 인프라 허브로 삼겠다고 밝혔다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스솔루션) 부문장(사장)은 3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 삼성의 영남권 투자 계획을 발표하며 “영남을 AX(인공지능 전환)와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI의 혁신 클러스터로 조성하는데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

노 사장은 특히 “경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브 등을 지원해 주길 바란다”며 “국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 사업을 확대해 주면 감사하겠다”고 밝혔다. 노 사장은 “휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다”고도 밝혔다.

삼성전자와 삼성SDS는 경북 구미에 휴머노이드 로봇 생산라인과 제조 AX, AI 데이터센터 등을 투자할 예정이다. 삼성SDI는 울산에 휴머노이드 전기차용 최첨단 전고체 배터리 및 에너지 저장 장치용 배터리 양산에 16조원을 투자하고, 삼성전기는 부산에 AI 서버용 패키지 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 마더라인 구축에 15조원을 투자한다. 삼성중공업은 거제에 최첨단 고부가가치선 및 해양 인프라 구축에 10조원을 투자한다.

정재헌 SK텔레콤 사장은 이날 SK의 영남권 투자 계획을 발표하며 “대규모 AI 데이터센터를 기반으로 영남의 제조 산업 역량이 AI와 결합하면 생산성 혁신뿐 아니라 제조 AI를 실증하고 확산하는 허브로 성장할 수 있을 것”이라고 밝혔다. SK는 전국 AI 데이터센터 구축을 위한 총 1000조원 투자 프로젝트의 일환으로 울산에서 첫 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 짓기로 했다. 영남권에는 외자 유치를 포함해 약 140조원을 투자할 예정이다. SK는 2029년부터 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 가동하고, 중장기적으로는 전국에 15GW 규모까지 확대한다는 계획이다.

이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 노태문 삼성전자 대표이사 사장, 김동관 한화그룹 부회장, 이재명 대통령, 장재훈 현대차그룹 부회장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장. 연합뉴스

이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 노태문 삼성전자 대표이사 사장, 김동관 한화그룹 부회장, 이재명 대통령, 장재훈 현대차그룹 부회장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장. 연합뉴스

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