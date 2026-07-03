한국 달 착륙선, 예정보다 2년 당긴 2030년에 보낸다

누리호 탑재해 소형 무인 착륙선 발사 차세대 발사체 통한 계획보다 2년 당겨 남해안 일대 우주항공 핵심 거점 육성

정부가 당초 예정보다 2년을 앞당긴 2030년에 무인 착륙선을 달에 보낸다. 미국 민간우주기업 스페이스X의 ‘스타링크’ 같은 저궤도 위성 통신망은 2035년까지 완성한다.

오태석 우주항공청장은 3일 경남 진주 경상국립대에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에서 이 같은 내용을 담은 ‘대한민국 우주항공 산업육성 전략’을 발표했다. 이날 공개된 내용은 이재명 대통령 주재로 열린 국가우주위원회에서 의결된 것이다.

이날 오 청장은 “(무인) 소형 착륙선을 2030년 달에 보낼 것”이라고 밝혔다. 현재 한국이 보유한 발사체인 누리호에 싣겠다는 것이다.

당초 정부는 현재 개발 중인 ‘차세대 발사체’에 탑재해 2032년 달 착륙선을 띄울 예정이었다. 하지만 덩치를 줄인 달 착륙선을 먼저 제작해 원래 예정보다 2년 앞서 월면에 다다르겠다는 복안을 밝힌 것이다. 소형 달 착륙선은 민간기업과 협업해 개발한다.

오 청장은 “1969년 아폴로 11호 발사 이후 50여년이 지났지만 달 착륙은 여전히 세계 최고의 기술이 필요한 분야”라며 “지금까지 성공한 나라는 (유·무인 착륙을 합쳐) 5개국에 불과하다”고 했다. 그러면서 “어려운 도전이지만 매년 한 단계씩 기술을 축적해서 미래 우주경제에 참여할 기반을 착실히 마련하겠다”고 밝혔다.

오 청장은 스페이스X가 운영하는 스타링크 같은 우주 통신 체계도 만들겠다고 밝혔다. 그는 “한국형 저궤도 위성 통신망을 2035년까지 완성하겠다”며 “미국과 유럽, 중국 등 우주강국은 저궤도 우주 통신망을 구축하기 위해 전력을 다하고 있다”고 말했다.

저궤도 위성 통신망은 국가안보와 통신 주권을 지키고 6세대(6G) 네트워크 시대를 뒷받침하는 인프라다. 이를 운영하려면 위성 수백기를 쏘아 올려야 한다. 오 청장은 “통신망 구축 과정에서 한국의 위성·발사체 제작 역량, 연관 생태계가 발전할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

오 청장은 남해안을 우주항공 산업 도약의 핵심 거점으로 육성하겠다고 설명했다. 그는 “우주청 인근에 민·관 합작 연구소와 우주탐사 핵심 인프라를 구축하겠다”며 “새로운 기업을 유치해 경남 사천을 한국의 우주항공 허브로 조성하겠다”고 말했다. 사천은 우주청 소재지다.

오 청장은 “창원과 사천, 진주, 순천, 고흥 등에 위치한 위성 제조 활용 인프라, 우주 발사장, 항공 제조 거점 등을 연계해 남해안 우주항공 벨트를 완성하겠다”고 강조했다.