목숨 내놓고 타야하나···태종대 명물 ‘다누비 열차’ 운행 중 또 파손

열차에 타고 있던 남성 승객 2명 다쳐 지난 4월에도 유사한 파손사고로 4명 다치기도

부산 영도구 태종대 유원지 일대를 운행하는 ‘다누비 열차’의 객차 연결 부위가 파손되는 사고가 또다시 발생했다. 이 사고로 승객 2명이 다쳤다.

다누비 열차는 올해 4월에도 이와 비슷한 사고가 발생해 당시에도 탑승객 4명이 다쳤다.

3일 부산 영도경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 20분쯤 다누비 열차의 객차가 태종사 인근 가로수와 조경석을 잇따라 들이받았다.

이 사고로 20대 남성 승객 2명이 부상을 입었다. 1명은 이마 부위를 다쳐 인근 성형외과로 옮겨 치료를 받았다. 다른 1명은 손가락을 다쳐 현장 치료를 받은 것으로 확인됐다.

‘다누비’를 운영하는 부산관광공사에 따르면 이번 사고는 동력차와 1번 객차 사이의 연결 부품(타이로드홀) 파손에 의한 것으로 조사됐다.

지난 4월에도 ‘다누비’에서 비슷한 사고가 일어났다. 당시에는 전체 3량 중 2번째 객차에서 연결 부위 파손이 발생했다. 당시 연결 부위 파손으로 객차가 기울어 외국인 관광객 등 4명이 다쳤다.

관광공사는 지난 4월 사고 이후 제작 업체의 안전 점검과 국가 공인 기관의 정밀 검사를 진행하고 매일 운전기사의 점검을 진행하고 있지만, 사고 재발을 막지 못했다.

관광공사 관계자는 “사고가 난 열차는 지난 4월 사고가 난 차량과 다른 것으로 파악된다”며 “정확한 원인이 파악될 때까지 열차 운행을 중지하기로 했다”고 말했다.