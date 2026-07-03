생수병 소비기한은 왜 1년일까?…문제는 ‘플라스틱 용기’

무더운 여름, 외출할 때 가장 먼저 가방에 넣는 것 중 하나가 바로 생수병이다. 폭염이 이어질수록 생수 소비는 자연스럽게 늘어난다. 그런데 생수병 라벨을 자세히 보면 ‘제조일로부터 12개월’이라는 소비기한이 적혀 있다.

여기서 문득 궁금해진다. 순수한 물은 유통기한이 없다고 알려져 있는데, 왜 생수병에 담긴 물은 일정 기간 안에 마시라고 하는 걸까. 물이 상하는 걸까, 아니면 다른 이유가 있는 걸까.

결론부터 말하면 개봉하지 않은 생수 자체는 쉽게 상하지 않는다. 미국 식품의약국(FDA)은 생수에 법적인 유통기한을 따로 정해놓지 않았으며, 국제생수협회(IBWA)도 적절한 환경에서 보관하면 장기간 보관이 가능하다고 설명한다. 그럼에도 대부분의 생수 제조사는 제조일로부터 약 1년 이내에 마실 것을 권장한다. 이유는 물이 아니라 플라스틱 용기에 있다.

문제는 물이 아니라 플라스틱병

생수병은 시간이 지나면서 열과 햇빛, 보관 환경의 영향을 받는다. 특히 고온에 오래 노출되면 플라스틱이 서서히 분해되면서 물맛이 변할 수 있고, 미세플라스틱이나 화학물질이 물속으로 이동할 가능성도 커진다.

2025년 국제 환경과학 학술지 ‘저널 오브 해저더스 머티리얼스(Journal of Hazardous Materials)에 발표된 연구에 따르면 생수를 매일 마시는 사람은 연간 약 9만 개의 추가 미세플라스틱 입자에 노출될 수 있는 것으로 분석됐다.

미세플라스틱은 체내로 들어와 비스페놀A(BPA) 등 유해 화학물질을 운반할 수 있으며, 일부 연구에서는 비만, 신장 질환, 천식, 알레르기, 일부 암과의 관련성이 제기되고 있다. 다만 이러한 연관성이 곧 인과관계를 의미하는 것은 아니며, 건강에 미치는 영향에 대해서는 추가 연구가 진행되고 있다. 시간이 지날수록 플라스틱에서 용출되는 물질이 늘어날 가능성이 있어 제조사들이 권장 소비기한을 제시하는 것이다.

생수병은 어디에 보관해야 할까?

생수병은 직사광선을 피하고 실온 또는 서늘한 곳에 보관하는 것이 가장 좋다. 냉장고나 지하실처럼 온도가 비교적 일정한 장소도 좋은 보관 환경이다.

반면 자동차 안이나 창고는 피해야 한다. 차량 내부는 여름철 수십 도까지 온도가 상승하고 낮과 밤의 온도 변화도 커 플라스틱 분해를 촉진할 수 있다. 또한 창고는 휘발유나 세제 등 화학물질이 함께 보관되는 경우가 많아 생수병이 오염 물질에 노출될 가능성도 있다.

생수를 개봉했다면 가능한 한 빨리 마시는 것이 좋다. 장기간 보관해야 한다면 깨끗한 유리 용기에 옮겨 담는 것도 하나의 방법이다. 유리는 플라스틱과 달리 화학물질이 용출되지 않고 환경 변화에도 비교적 안정적이어서 물의 품질을 유지하는 데 유리하다.

전문가들은 생수 자체보다 어떻게 보관하느냐가 품질을 좌우하는 핵심 요인이라고 강조한다. 직사광선과 고온만 피하더라도 생수의 맛과 품질을 보다 오래 유지할 수 있다는 것이다.