‘내란 부화수행 혐의’ 김종욱 전 해경청장·안성식 전 해경 기획조정관 구속 기로

12·3 내란 당시 해양경찰청을 조직적으로 불법계엄에 가담시키려 한 혐의를 받는 전직 해경 지휘부 2명이 구속 갈림길에 섰다.

이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 3일 오전 10시와 오후 3시에 김종욱 전 해양경찰청장과 안성식 전 해경 기획조정관에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 각각 진행했다. 권창영 2차 종합특별검사는 지난 1일 내란부화수행 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 이들의 구속영장을 청구했다.

김 전 청장 등 2명은 국군방첩사령부가 ‘2024년 전시 합동수사본부(합수본) 운영 계획’을 만들 때 방첩사 수뇌부와 접촉해 해경이 합수부에 편성되도록 규정 개정에 관여한 혐의를 받는다. 특검은 방첩사가 12·3 내란을 염두에 두고 이런 개정 작업에 착수했다고 의심하는데, 해경 역시 이에 가담하려고 했다고 보고 있다.

특검은 이들의 계엄 당일 행적도 문제 삼고 있다. 김 전 청장은 계엄 당시 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 통과한 이후에도 참모들의 만류를 뿌리치고 당시 계엄사령부 합수본에 연락관을 파견하라고 지시한 혐의를 받는다.

특검에 따르면 김 전 청장은 계엄이 선포되자 계엄사 운영 예규에 따라 “연락관 2명을 (합수부에) 파견하라”고 지시했다. 참모는 “국회에서 계엄 해제 요구안이 의결됐으니 보내선 안 된다”고 반발했다. 그런데도 김 전 청장은 “그러면 1명이라도 보내라”며 부하를 압박한 것으로 조사됐다.

안 전 조정관도 계엄 당시 해경 지휘관 화상회의에서 “해경이 총기를 휴대하고 합수부에 인력을 파견해야 한다”고 주장한 것으로 조사됐다.

권영빈 특검보는 이날 영장실질심사에 출석하기 위해 서울중앙지법에 들어서면서 기자들과 만나 “12·3 내란 당시에 군·경은 내란 주도 세력의 지시를 받고 움직였으나 해경에 대해서는 그런 구체적인 지시가 없었다”며 “그런데도 독자적으로 내란에 가담하기 위해서 여러 정보를 수집하는 등의 정황이 확인돼서 중대한 범죄 행위라고 봤다”고 말했다.

한편 안 전 조정관은 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 방첩사령관과 같이 충암고등학교를 졸업해 공직 사회 내부 ‘충암고 동문’들이 계엄에 동원되는 과정에서 함께 가담한 것이 아니냐는 의혹도 일었다.

그는 지난해 내란 특검에서도 ‘총기 휴대 지시’ 등 혐의로 세차례 피의자 조사를 받는 등 수사 선상에 올랐다. 그러나 내란 특검은 “당시 계엄이 위법한지 인식할 수 없었다”는 안 전 조정관 측의 주장을 뒤집을 증거를 찾지 못해 불기소 처분했다.

종합특검이 해경 지휘부에 대한 신병을 확보한다면 내란 특검에서 입증하지 못했던 해경의 조직적 계엄 가담 의혹을 어느 정도 밝혀낼 가능성이 열린다. 김 전 청장 등의 구속 여부는 이르면 이날 밤 결정될 것으로 보인다.