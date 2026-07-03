본지는 2026. 2. 4.자 위 제목의 기사에서 A 검사가 감정관의 의견을 묵살하고, 감찰 중 퇴직하였다고 보도했습니다.

그러나 사실확인 결과, 문서감정 규정상 감정 및 감정서 작성의 주체는 감정관이고, 법과학분석과장은 감정 및 감정서 작성에 관여할 권한이 없으며, A 검사는 정당한 절차를 거쳐 명예퇴직하였음이 밝혀져 이를 바로 잡습니다.

이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.