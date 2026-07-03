송영길 “전북지사 ‘전북 소외’ 발언 적절치 않아”…정청래 “상실감 치유하겠단 게 소외감 부추긴 거냐”

더불어민주당 8·17 전당대회 당권주자인 송영길 의원이 3일 이원택 전북지사의 전북 소외 발언에 대해 “적절치 않다”고 비판했다. 당권 경쟁자인 정청래 전 대표를 향해서도 “전북 소외론에 동조하는 말을 했다”고 주장했다.

송 의원은 이날 국회에서 열린 ‘이재명 정부 1년-평화·외교·안보 분야 평가와 과제’ 토론회 후 취재진과 만나 “전북은 이미 현대자동차에서 9조원의 투자를 하기로 계획이 돼 있고 추진되고 있지 않으냐”며 이같이 말했다.

이 지사는 지난달 30일 “전날 정부가 발표한 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트는 도민에게 상실감과 실망을 안겼다”고 말했다. 같은 호남권 중에서도 전남광주에만 반도체 클러스터를 조성하는 것이 전북을 소외시킨다는 취지의 발언이었다.

송 의원은 “SK도 서남권 프로젝트로 발표를 했고, 전북의 역할을 얼마든지 찾아낼 개연성이 남아있는데 전북지사가 소외론에 편승하는 모습은 전북 발전에 도움이 되지 않는다”고 말했다. 그는 정 전 대표를 향해서도 “정 전 대표도 전북 소외론에 동조하는 말을 했다”고도 말했다.

송 의원은 이날 용산의 한 호텔에서 열린 민주당 의원 워크숍에서도 기자들과 만나 이 지사의 ‘전북 소외론’에 대해 “(3대 메가 프로젝트에 대해) 서운해하는 것은 수동적 자세”라고 재차 비판했다.

지난 1일 이 지사 취임식 참석차 전북을 방문한 정 전 대표는 군산 대야시장 방문 후 기자들과 만나 “시장에서 만난 전북 도민들이 서운하다고, ‘이번에 전남광주에 주로 많은 것을 투자하고 전북은 뭐냐’는 말씀을 많이 하셨다”며 “전북도 소외감이 없도록 당에서 더 많은 투자를 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 말씀드렸다”고 말했다.

정 전 대표는 전북 도민들의 의견을 듣고 당 차원의 노력을 언급했을 뿐 전북이 소외된다는 취지의 주장을 한 적이 없다고 반박했다.

정 전 대표는 이날 워크숍에서 기자들과 만나 “(제가 그런 말을 한 것이 아니라) 전북 군산 대야시장에 갔을 때 시장 상인인 전북도민이 그런 이야기를 했다”며 “그런 분들은 위로하고 안심시켜줘야 하지 않느냐”고 말했다. 그는 “그분들이 그렇게 이야기하고 (저는) 들었는데, 그런 상실감을 만회하고 치유하겠다고 노력한 것이 어떻게 (소외감을) 부추긴 것이냐”고 말했다.