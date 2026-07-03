창간 80주년 경향신문

흉기 챙겨 미용실 난입···손님·종업원에 휘두른 80대 구속영장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 거제의 한 미용실에서 종업원과 손님에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 80대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

거제경찰서는 살인미수 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 11시25분쯤 거제시 한 미용실에 들어가 미리 준비한 흉기를 휘둘러 30대 여성 종업원 B씨와 40대 남성 손님 C씨를 다치게 한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

흉기 챙겨 미용실 난입···손님·종업원에 휘두른 80대 구속영장

입력 2026.07.03 19:38

수정 2026.07.03 20:17

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

거제 미용실서 2명 다쳐

살인미수 혐의 구속영장 신청

음독 주장도 거짓 확인

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

경남 거제의 한 미용실에서 종업원과 손님에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 80대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

거제경찰서는 살인미수 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 11시25분쯤 거제시 한 미용실에 들어가 미리 준비한 흉기를 휘둘러 30대 여성 종업원 B씨와 40대 남성 손님 C씨를 다치게 한 혐의를 받는다.

B씨와 C씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 현재 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 A씨를 현행범으로 체포했으며 범행에 앞서 흉기를 미리 준비한 점 등을 토대로 살해 의도가 있었다고 판단해 살인미수 혐의를 적용했다.

A씨는 범행 직후 음독했다고 진술했으나, 경찰이 병원에서 실시한 혈액 검사 결과 이 같은 주장은 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

조사 결과 B씨와 C씨는 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐다. 다만 경찰은 A씨와 피해자들의 관계는 아직 확인되지 않았으며 구체적인 범행 동기 역시 조사 중이라고 밝혔다.

경찰은 A씨의 신병을 확보한 뒤 정확한 범행 경위와 동기 등을 추가 조사할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글