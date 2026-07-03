하메네이 장례 앞둔 이란 지도부 “미국 패배…합의 어기면 대응 재개”

이란의 대미 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식을 앞두고 미국과 이스라엘을 향해 종전 양해각서(MOU) 합의 사항을 이행하라고 거듭 촉구했다. 그는 합의가 이행되지 않을 경우 이란도 군사 행동을 재개할 수 있다고 경고했다.

3일(현지시간) 이란 준관영 ISNA 통신에 따르면 갈리바프 의장은 하메네이 전 최고지도자 장례식 조문을 위해 테헤란을 방문한 이고르 세르게옌코 벨라루스 하원 의장과 회담에서 “우리는 합의의 완전한 이행을 강력히 요구할 것”이라며 “미국과 시오니스트 정권(이스라엘)이 약속을 지키지 않는다면 이란도 그에 상응하는 조치를 재개할 것”이라고 밝혔다.

갈리바프 의장은 이번 전쟁과 관련해 미국과 이스라엘이 전략적으로 실패했다고 주장했다. 그는 “미국은 이란을 군사적으로 굴복시킬 수 없다는 사실을 완전히 깨달았다”며 “그들은 목표 달성을 위해 광범위한 노력을 기울였지만 실패했고, 결국 스스로 휴전을 요청했다”고 말했다.

그는 미국이 북대서양조약기구(나토)와 다른 동맹국들을 전쟁에 끌어들이려 했지만 이 역시 실패했다고 말했다. 이어 “미국은 이란의 미사일 역량을 파괴했다고 주장했지만, 우리는 지금도 이란 미사일이 목표물을 타격하는 모습을 보고 있다”며 “우방국과 적대국 모두 이를 미국의 패배를 보여주는 증거로 인식하고 있다”고 말했다.

갈리바프 의장은 이란이 최근 중동 주변국들과 협력을 강화하고 있다며 “역내 국가들과 긴밀한 관계를 구축함으로써 미국의 지역 개입을 차단하고 있다”고 강조했다.

아울러 그는 이란과 벨라루스 간 협력 확대 필요성을 언급하며 “미국의 일방주의에 반대하는 국가들이 브릭스(BRICS)와 상하이협력기구(SCO) 등을 중심으로 협력을 더욱 강화해 공동 대응하기를 기대한다”고 밝혔다.

ISNA는 세르게옌코 의장이 하메네이에 대한 애도를 표하며 이스라엘의 이란 공격을 규탄했다고 전했다. 세르게옌코 의장은 “우리는 이란 국민과 기반 시설에 대한 공격을 규탄한다”며 “이란은 과거에도 우리의 친구였고, 지금도 친구이며, 앞으로도 친구일 것”이라고 말했다.