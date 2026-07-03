창간 80주년 경향신문

‘태움’ 호소했던 20대 간호사 사망···경찰, 유족 첫 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최근 '태움'으로 불리는 직장 내 괴롭힘을 호소했던 20대 간호사가 숨진 사건과 관련해 경찰이 유족을 불러 피해 경위 등을 확인하며 수사를 본격화했다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대 전담수사팀은 3일 숨진 간호사 A씨의 어머니 B씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

이번 조사는 A씨가 생전 경기 광주시의 한 병원에서 근무하며 겪었다고 주장한 직장 내 괴롭힘과 가혹 행위의 구체적인 정황을 유족 진술을 통해 확인하기 위해 진행됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘태움’ 호소했던 20대 간호사 사망···경찰, 유족 첫 조사

입력 2026.07.03 21:56

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

노동당국 “괴롭힘 일부 인정”···병원은 훈계 처분

경찰, 괴롭힘 여부·관련자 입건 검토

AI 생성 이미지

AI 생성 이미지

최근 ‘태움’으로 불리는 직장 내 괴롭힘을 호소했던 20대 간호사가 숨진 사건과 관련해 경찰이 유족을 불러 피해 경위 등을 확인하며 수사를 본격화했다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대 전담수사팀은 3일 숨진 간호사 A씨의 어머니 B씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

이번 조사는 A씨가 생전 경기 광주시의 한 병원에서 근무하며 겪었다고 주장한 직장 내 괴롭힘과 가혹 행위의 구체적인 정황을 유족 진술을 통해 확인하기 위해 진행됐다.

A씨는 지난해 3월 병원을 퇴사한 직후 노동당국에 직장 내 괴롭힘 피해를 신고했다.

노동당국은 조사 결과 일부 괴롭힘 사실이 인정된다고 판단했지만, 병원 측은 가해자로 지목된 직원에게 훈계 처분만 내린 것으로 알려졌다.

이후 A씨는 지난달 2일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

경찰은 이날 확보한 유족 진술과 관련 자료를 토대로 실제 직장 내 괴롭힘이 있었는지 확인한 뒤 관련자들의 입건 여부를 검토할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글