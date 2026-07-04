미국은 독립기념일서 ‘불꽃놀이’ 이란은 하메네이 장례식서 ‘순교 애도’···세계가 주목하는 ‘7월4일’

미국과 이란이 오는 4일(현지시간)로 예정된 각 국가 차원의 대대적 행사를 성공적으로 개최하는 데 국력을 쏟고 있다. 대화와 파행 위기를 오가며 위태롭게 이어져온 미·이란 종전 양해각서(MOU) 협상도 잠시 멈췄다. 이란 동결자산 해제 문제와 호르무즈 해협 통행료 논란, 레바논 남부의 전쟁 등 MOU 협상이 시작된 후에도 일절 해소되지 못한 쟁점이 산적한 가운데, 양국은 숨 고르기에 들어간 모양새다.

미·이스라엘 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식은 3일(현지시간) 시작됐다. 공식 장례식은 4일부터지만, 이란은 이날 하메네이의 관을 수도 테헤란 이맘 호메이니 모살라(대사원)으로 옮기고 조문객의 참배를 시작했다.

이란은 하메네이의 시신이 담긴 관을 이날 처음으로 공개했다. 이란 내 초강경파를 대표하는 아흐마드 바히디 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관도 전쟁 이후 처음 모습을 드러냈다. 바히디 사령관은 미·이란 전쟁을 지휘하고 미국과의 MOU 협상 역시 막후에서 좌우하는 것으로 알려진 인물이다.

이란은 하메네이의 장례식을 이란 역사상 가장 큰 규모의 정치적·종교적 행사로 만들기 위해 공을 쏟아왔다. 이란은 7월4일부터 9일까지 이란·이라크 두 나라의 총 다섯 개 주요 도시를 순회하며 장례 행사를 거행한다. 세부 내용은 이란 최고국가안보회의(SNSC)와 전문가회의, 그리고 하메네이의 후계자 모즈타바 하메네이 현 이란 최고지도자의 협의를 거쳐 승인됐다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “위대한 지도자의 순교는 우리 국민과 이슬람 공동체, 그리고 전 세계 자유인들의 마음에 깊은 슬픔을 새겼다”며 “모든 국민이 열정과 품위를 갖고 역사적 규모로 함께해 국가적 단결과 이슬람 체제의 고귀한 이상에 대한 충성심을 보여주는 모습을 보이길 바란다”고 말했다.

모즈타바가 장례식에 나타날지는 불확실하다. 인도 매체 인디아투데이는 압둘 마지드 하킴 엘라히 주인도 이란 특사가 “지난주 이란을 방문했을 때, 모즈타바를 만났던 지인들로부터 모즈타바가 하메네이 장례식에 올 수 없다는 이야기를 들었다”며 “경호 문제를 이유로 들었다”고 말했다고 보도했다.

이란은 장례식 기간 발생할 수 있는 군사 충돌을 경계하며 미국과 이스라엘에 경고 메시지를 냈다. IRGC는 이날 “어떤 새로운 공격도 이전보다 훨씬 더 강력하고 단호한 대응에 직면하게 될 것”이라며 “최고지도자 모즈타바 하메네이의 지휘 아래 만반의 준비를 하고 있다”고 밝혔다.

미국은 불꽃놀이 기네스 기록 도전

같은 날 미국은 미 건국 250주년을 맞아 ‘미국에 바치는 헌사’라는 제목의 대대적인 행사를 연다.

링컨기념관과 워싱턴기념탑을 잇는 잔디 광장인 내셔널몰에서 개최되는 이 행사에는 공군 편대비행과 에어쇼, 대규모 군악·의장대 공연이 예정돼 있다.

트럼프 대통령이 예고한 “아주 긴 연설” 이후에는 불꽃놀이가 시작된다. 주최 측은 85만발의 폭죽을 약 40분간 쏘아 올려 기네스 세계기록(81만발) 경신을 추진하고 있다.

트럼프 대통령은 이번 행사를 11월 중간선거를 앞둔 시점에서 지지율 반등의 계기로 삼으려 하고 있다. 그는 지난달 15일 트루스소셜에 올린 글에서 이번 행사를 ‘트럼프 집회’라 명명하고 “여러분이 절대 놓치고 싶지 않을 연설을 할 것”이라고 말했다.

지지율 추락의 주요 원인이 된 미·이란 전쟁에 대해서도 연설의 상당 부분이 할애될 전망이다. 독립기념일 연설에서도 트럼프 대통령이 이란 공습과 중동 휴전 국면을 외교·안보 성과로 연결 지을 가능성이 크다는 관측이 나온다.